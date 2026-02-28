Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte oferă sprijin pelerinilor aflați în Israel, în contextul tensiunilor de securitate și al închiderii temporare a spațiului aerian.

Situația din Israel s-a înrăutățit în cursul dimineții, când au fost activate sirenele de alarmă, iar mai multe rachete lansate dinspre Iran au fost interceptate de sistemele de apărare, potrivit Agerpres.

„Avem un grup de pelerini români din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, care au stat până acum la noi la biserică. Ne-am ocupat de formalități împreună cu ambasada și consulatul României din Țara Sfântă”, a declarat pentru Basilica.ro părintele arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

Sprijin material și duhovnicesc

Părintele a subliniat că Reprezentanța Patriarhiei sprijină material și duhovnicesc grupurile de pelerini aflate în zonă: „Le oferim pelerinilor tot ce au nevoie, apă, ceai, cafea, ceva de mâncare. I-am întărit în rugăciune să nu se sperie”.

„Le-am pus la dispoziție numerele de telefon și legăturile cu atașații consulatului și ai ambasadei, care se ocupă de pelerinii și turiștii români în situația aceasta, pentru a-i ajuta și a le oferi răspunsuri necesare pentru momentul în care spațiul aerian se va deschide și vor fi avioane care să-i întoarcă pe românii în țară”.

„Sperăm că în momentul în care se va deschide spațiul aerian, să poată toți românii aflați în Țara Sfântă, pelerini, turiști, să se întoarcă în România”, a afirmat arhimandritul Ioan Meiu.

Situație tensionată

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Israel la „evitați orice călătorie”, pe fondul evoluțiilor recente de securitate din Orientul Mijlociu, potrivit Mediafax.

MAE recomandă cetățenilor români aflați în Israel să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale, în special regimul alarmelor și procedurile de adăpostire în spații sigure, și să se informeze exclusiv din surse oficiale.

Pentru asistență consulară, românii pot contacta Ambasada României la Tel Aviv la numărul +972 545 643 279 sau Consulatul General al României la Haifa la +972 543 998 038. De asemenea, MAE recomandă înregistrarea prezenței în Israel printr-un formular online.

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