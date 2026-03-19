Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte explică situația din Israel și demontează exagerările din online

Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, părintele arhimandrit Ioan Meiu, a descris situația actuală din Israel, subliniind că, deși există atacuri și restricții, realitatea din teren nu confirmă informațiile alarmiste care circulă în mediul online.

„Situația în Țara Sfântă este aproape la fel ca în momentul în care a început războiul. Spațiul aerian este închis pentru curse comerciale. Doar avioanele militare, pentru repatrieri și cele speciale au acces pe Aeroportul Ben Gurion”, a declarat părintele pentru Centru de Presă Basilica.

Arhimandritul a precizat că atacurile cu rachete sunt frecvente, inclusiv în zona Ierusalimului, însă „orașele nu sunt distruse, așa cum din păcate se speculează în mediul online”.

Viața liturgică nu este afectată

Părintele Ioan Meiu a oferit detalii și despre incidentele recente din Ierusalim: „Chiar ieri au căzut câteva resturi ale unor rachete în Cetatea Sfântă, dar nu au rănit pe nimeni”.

În ceea ce privește accesul la locurile sfinte, arhimandritul a explicat că restricțiile sunt temporare și au mai multe cauze: „Sfântul Mormânt în continuare este închis datorită războiului, dar și pentru faptul că ne aflăm în perioada Ramadanului”.

Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte a adăugat că nu doar creștinii sunt afectați de restricții, fiind închis accesul și la alte locuri sfinte ale religiilor iudaice și musulmane. Cu toate acestea, viața liturgică continuă atât la Biserica Sfântului Mormânt, dar și la așezămintele românești de la Ierusalim și Ierihon.

Aducerea Sfintei Lumini în țară

Referindu-se la informațiile apărute în spațiul public legate de aducerea Sfintei Lumini în România, părintele Ioan Meiu a atras atenția asupra dezinformărilor.

„Nu s-a pus încă problema că nu ar veni Sfânta Lumină în România”.

Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte a precizat că demersurile pentru aducerea Sfintei Lumini au fost deja inițiate: „Am vorbit cu Patriarhia Ierusalimului, cu Patriarhia Română și am primit aprobările necesare”.

Totodată, arhimandritul a subliniat că nu există încă decizii privind schimbarea modului de transport, pe cale maritimă sau pe cale terestră.

Apel la rugăciune

„Rugăm poporul român să facă rugăciuni pentru încetarea războiului! Este foarte important să fim liniștiți, să nădăjduim și să credem că și anul acesta Sfânta Lumină va veni în România, așa cum o facem de foarte mulți ani”, a îndemnat părintele Ioan Meiu.

Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte oferă în continuare sprijin material și duhovnicesc românilor care încă se mai află în Israel, în contextul tensiunilor de securitate declanșate la finalul lunii februarie.

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Foto credit: Facebook / Părintele Ioan Meiu – Ierusalim