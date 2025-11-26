Legăturile Facultății de Teologie din Sibiu cu sfinții români din secolul 20, subliniată la Zilele Șaguniene 2025

Zilele Șaguniene au continuat, marți, la Sibiu, prin evidențierea legăturilor dintre sfinții români din secolul 20 și Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna” din localitate.

Mai precis, este vorba despre Simpozionul Național „Teologie și sfințenie în Ortodoxia românească a secolului XX. Contextul sibian”, potrivit Mitropoliei Ardealului.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a evidențiat legăturile Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae cu instituția de învățământ și cu zona Ardealului.

„Dragostea pe care a avut-o Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae faţă de ardeleni şi faţă de Biserica din Ardeal n-a încetat niciodată şi noi am simţit-o când am fost studenţii Părintelui la cursurile de doctorat, pentru că a ţinut foarte mult la noi. A fost un fel de ambasador al Ardealului şi al Facultăţii de Teologie din Sibiu la Bucureşti. Cred că dacă s-ar fi întors să lucreze în Sibiu nu ar fi contribuit atât de mult la binele Bisericii nu numai din Ardeal, ci al Bisericii Ortodoxe Române”, a spus IPS Laurențiu.

O ocazie unică în viață

Părintele Constantin Horia Oancea, decanul Facultății de Teologie din Sibiu, a remarcat că sunt cinci sfinți recent canonizați care sunt legați de venerabila instituție educațională.

„Între Sfinţii canonizaţi anul acesta în Patriarhia Română sunt şi cinci Sfinţi care şi-au legat destinul de Facultatea noastră, fie în calitate de absolvenţi, fie în calitate de profesori: Sfântul Preot Dumitru Stăniloae, care a fost şi rectorul acestei academii andreiene, apoi tot între dascălii de Teologie care au absolvit Facultatea din Sibiu se numără Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea şi Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction Munteanu”, a spus părintele decan.

În continuare, a subliniat faptul că au fost canonizați doi sfinți cu viață îmbunătățită, făcători de minuni, ocazie rarisimă în viața oricărei persoane.

„De asemenea, am avut privilegiul pe care poate o singură dată în viaţă îl avem, să ne bucurăm de canonizarea a doi Sfinţi cuvioşi cu viaţă îmbunătăţită, făcători de minuni, făuritori de caractere creştine: Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop şi Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus”, a mai spus pr. Oancea.

Sesiune de comunicări

A urmat sesiunea de comunicări, deschisă de nepotul Sfântului Dumitru Stăniloae, Dumitru Horia Ionescu. Acesta a ținut, online, prelegerea: „Trecut și memorie. Plecarea de la Sibiu a Sfântului Părinte Dumitru Stăniloae și a familiei sale. Ceea ce mi s-a povestit despre acest dureros eveniment”.

Apoi, părintele Gheorghe Holbea, de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București, a susținut prelegerea cu titlul „Amintiri cu Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae”.

În cadrul celei de a doua sesiuni de comunicare, George Enache de la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, a vorbit despre „Concepțiile și activitatea Sfântului Arsenie de la Prislop analizate din perspectiva modurilor de percepție asupra monahismului în societatea românească în veacul al XX-lea”.

A urmat prof. Florin Duțu de la Colegiul Tehnic „Carol I” din București, cu referatul „Sfântul Mărturisitor și Pictor Bisericesc Arsenie Boca printre contemporani”. Sesiunea s-a încheiat cu prelegerea cu titlul „Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea – Marginalii explicative la opera rămasă în manuscris”, a protos. Nicolae Tang de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.

Vernisaj și workshop

În cadrul manifestărilor, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu a fost vernisată expoziția de carte „Mărturisire creștină în secolul XX”, care a prezentat o selecție de lucrări ale preoților trecuți prin închisorile comuniste.

Tot atunci, în capela instituției s-a oficiat un Te Deum la care au participat elevii înscriși la workshopul de pictură „Sfinți și Mărturisitori români din perioada regimului comunist”. Activitatea s-a continuat în Sala 34 a Facultății de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu.

Foto credit: Mitropolia Ardealului

