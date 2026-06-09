IPS Timotei a sfințit biserica de lemn de la Schitul „Izvorul Tămăduirii” Frumușeni

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a sfințit duminică biserica de lemn de la Schitul ,,Izvorul Tămăduirii” Frumușeni.

După sfințirea lăcașului de cult, Înaltpreasfinția Sa a oficiat prima Sfântă Liturghie în interiorul acestuia, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Noua biserică a primit hramurile Duminica Tuturor Sfinților și Praznicul Intrării Domnului în Ierusalim.

Printre participanții la eveniment s-au numărat: Iustin Cionca, președintele Consiliului județean Arad; Mihai Pașca, prefectul Județului Arad; Reginald Andronic, primarul Comunei Frumușeni; alți primari din localitățile învecinate, precum și numeroși credincioși.

Fii ai Bisericii

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei le-a vorbit credincioșilor despre Evanghelia din Duminica Tuturor Sfinților, care are în centru tema Răsplătirii Cerești.

De asemenea, Arhiepiscopul Aradului a menționat că adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu se vede în comuniune cu El, prin iubirea și dreptatea Sa.

În fiecare duminică și sărbătoare, până la organizarea obștii monahale, în biserica de lemn se va săvârși Sfânta Liturghie.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Aradului