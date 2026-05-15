Dialog ecumenic la Palatul Patriarhiei: IPS Nifon a primit vizita delegației Comisiei Credință și Constituție a CMB

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a primit vineri, la Palatul Patriarhiei, delegația Comisiei „Credință și Constituție” a Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB).

Vizita de la Palatul Patriarhiei a făcut parte dintr-un program mai amplu al delegației, care a inclus și organizarea unui simpozion internațional desfășurat miercuri și joi la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu.

Discernământ moral în epoca digitalizării

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon a subliniat importanța dialogului teologic în contextul provocărilor contemporane: „Tema de astăzi a avut ca scop să discute despre discernământul moral într-o epocă unde cercetările cibernetice sunt extraordinar de interesante și importante”.

„De aceea, consultația ecumenică de la Sibiu a avut menirea de a clarifica, din punct de vedere al Bisericilor, ceea ce noi denumim astăzi provocările inteligenței artificiale și nu numai”, a afirmat Înaltpreasfinția Sa.

IPS Nifon a vorbit și despre rolul CMB în promovarea dialogului dintre confesiuni: „Mișcarea ecumenică are menirea să promoveze dialog între diferitele biserici care compun Consiliul Mondial al Bisericilor în diferite domenii, care toate trebuie să conducă la realizarea unității vizibile văzute a Bisericii Mântuitorului Hristos. Ortodoxia afirmă cu tărie valorile ei”.

Importanța receptării dialogului ecumenic

Mitropolitul Iov al Pisidiei (Patriarhia Ecumenică), vicepreședinte al Comisiei Credință și Constituție, a apreciat consultarea organizată în România. Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța dialogului dintre teologii ortodocși implicați în activitatea comisiei: „Am avut un schimb de idei foarte bun și cred că va stimula contribuția ortodoxă la activitatea comisiei”.

Andrej Jeftic, director al Comisiei Credință și Constituție, a evidențiat necesitatea ca documentele teologice elaborate în cadrul comisiei să fie receptate și valorificate în viața academică și bisericească.

„Una dintre prioritățile principale ale activității noastre a devenit facilitarea și consolidarea receptării a ceea ce realizăm, având în vedere bogăția materialelor produse, astfel încât acestea să nu rămână doar pe rafturile bibliotecilor, ci să fie asumate de instituțiile academice și de Bisericile cărora aceste documente de studiu le sunt destinate”.

Directorul Comisiei Credință și Constituție a afirmat că a legat relații foarte importante în România, mai ales având în vedere rolul important al Bisericii Ortodoxe Române în mișcarea ecumenică.

Recunoașterea meritelor

La finalul întâlnirii, membrii delegației au primit Diploma și medalia omagială a anului 2026 din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, înmânate de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon.

Programul delegației a inclus și vizite la Catedrala Națională, la Mănăstirea Pasărea și o întâlnire la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

Comisia Credință și Constituție, înființată în anul 1927, este organismul teologic al Consiliului Mondial al Bisericilor care promovează dialogul doctrinar între diferitele tradiții creștine.

