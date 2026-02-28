IPS Nifon a transmis un mesaj cu ocazia sărbătorii minorității bulgare din Târgoviște

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a transmis sâmbătă un mesaj cu prilejul sărbătorii „Tudorița – Paștele cailor”, celebrată anual de minoritatea bulgară din Târgoviște.

Sărbătoarea are loc în prima sâmbătă din Postul Mare, numele de Tudorița provenind de la numele Sfântului Teodor Tiron, cel căruia îi este dedicată această zi. Bulgarii din Târgoviște defilează cu caii în oraș, organizând curse de viteză și tracțiune, precum și un concurs în care este premiat cel mai frumos împodobit cal.

Înaltpreasfinția Sa a explicat sensul acestei sărbători: „Așezată în prima sâmbătă a Postului Mare, ea are o profundă încărcătură spirituală, fiindcă exprimă unitatea noastră în credința ortodoxă, evocă rădăcini comune și dorința de a păstra vie moștenirea culturală ce ne însoțește de-a lungul istoriei”.

„Prin această frumoasă tradiție anuală, vă exprimați cu evlavie respectul față de creația lui Dumnezeu, față de pământul binecuvântat care ne hrănește cu rodul său îmbelșugat și față de viețuitoarele pe care Creatorul ni le-a încredințat spre folos și sprijin”, a adăugat Arhiepiscopul Târgoviștei.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon a apreciat contribuția comunității bulgare în orașul Târgoviște, urându-le „sănătate și bună înțelegere pentru a continua împreună zidirea unei comunități unite și prospere”.

Mesajul întreg poate fi accesat aici.

Foto credit: Facebook / Lucian Huzum