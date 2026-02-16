Sf. Teodor Tiron este ocrotitorul spiritual a peste 261.000 de români

Un număr de 261.398 de români își serbează onomastica în data de 17 februarie, avându-l ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron.

Dintre aceștia 150.697 sunt bărbați, iar 109.701 sunt femei, potrivit unei informări a Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Astfel, își serbează onomastica persoanele care poartă numele Teodor, precum și cele care au prenume sau forme derivate ale acestuia. Printre acestea se regăsesc: Teo (526), Teodor (60.861), Theo (503), Theodor (9.997), Theodore (329), Theodoros (102), Toader (12.332), Tudor (66.308), Tudoran (16), Tudorică (546) și Tudose (177).

În cazul femeilor, dintre cele 109.701, cele mai multe persoane care își cinstesc ocrotitorul marți se numesc: Teo (51), Teodora (84.269), Theo (18), Theodora (6.378), Tudora (9.834), Tudorica (211) și Tudorița/Tudorita (8.940).

Sfântul Teodor a trăit la sfârșitul secolului al treilea și începutul secolului al patrulea. El s-a născut în Siria și a fost ostaș de seamă în armata romană în legiunea Tironilor, formată din ostași tineri (de aici și numele de Tiron ce-l poartă) sub conducerea generalului Vringa.

La o mare sărbătoare a păgânismului, legiunea s-a îndreptat spre templul din mijlocul cetății Amasia pentru a aduce jertfă zeiței Cibela. Sfântul Teodor a mărturisit că este creștin în fața comandantului Vringa. A rămas statornic în credință și de aceea a fost aruncat în foc.

