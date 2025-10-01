Începutul anului universitar la Facultatea de Teologie din București: Ce le transmite PS Varlaam Ploieșteanul studenților

Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a oficiat miercuri Sfânta Liturghie în Paraclisul universitar „Sfânta Ecaterina” al Facultății de Teologie Ortodoxă din București cu ocazia debutului noului an universitar. Preasfinția Sa i-a îndemnat pe studenți să asculte permanent Cuvântul lui Dumnezeu.

La slujbă au participat studenți, masteranzi și doctoranzi ai facultății, dar și cadrele didactice care îi vor îndruma.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a prezentat mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la începutul anului universitar 2025-2026.

„Viața umană deplină nu se poate reduce la simpla existență biologică și socială, ci ea se definește esențial prin spiritualitate ca iubire față de Dumnezeu și de oameni. De aceea, programele Patriarhiei Române, adresate tinerilor, sunt deschise sau orientate spre valori spirituale, morale și culturale perene, nu doar spre succesul materialist și pragmatic imediat”, a subliniat Părintele Patriarh Daniel.

Patriarhul României a evidențiat că educație este un drept și un bun fundamental al societății contemporane.

„Drept care trebuie însă protejat și promovat, pentru a oferi tinerilor frumusețea și folosul învățământului universitar românesc, profesorilor prestigiul și demnitatea socială a profesiei de pedagog, iar părinților încrederea că nu există investiție mai mare pentru viitorul tinerilor, decât educația integrală: științifică, profesională și spirituală, în armonie cu credința, cultura și speranța poporului român”.

Ascultați Cuvântul lui Dumnezeu

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul i-a îndemnat pe studenții teologi să asculte zilnic Cuvântul lui Dumnezeu.

„Preocuparea esențială a dumneavoastră pentru următorii trei sau patru este ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu, la orele de curs, la biserică, aici, în paraclisul universitar, unde trebuie să veniți la practica liturgică și frumos ar fi ca să veniți și dincolo de practica liturgică, pentru că acest Cuvânt al lui Dumnezeu să devină, ca și în cazul sfinților isihaști, respirația vieții dumneavoastră”.

Episcopul vicar patriarhal i-a felicitat pe studenții teologi și i-a încurajat pe cei aflați în primul an de studiu.

„Rugăm pe Bunul Dumnezeu, felicitându-vă acum la începutul anului nou universitar, să vă dăruiască înțelepciune, discernământ să luați cele mai potrivite decizii cu viața dumneavoastră, cu formarea dumneavoastră și cu lucrarea în Biserică și în societatea de mâine, dăruindu-vă spor la învățături, sănătate și multe sprinteneală la minte”, a încheiat Episcopul vicar patriarhal.

Un gând de recunoștință

În continuare, Părintele Cosmin Pricop, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Capitală, a rostit un cuvânt de bun-venit.

„În aceste momente, gândul pe care îl am și care cred că este și gândul colegilor mei cadre didactice ale Facultății de Teologie este acela de recunoștință, recunoștință înaintea lui Dumnezeu pentru darurile pe care le-a revărsat asupra noastră”.

Părintele Decan a transmis mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru permanenta purtare de grijă.

„Avem această dorință de a vă descoperi, de a vă redescoperi, avem această dorință de a vă transmite ceea ce noi știm de a vă forma, avem această dorință de a vă fi aproape și de a vă însoți pe drumul dumneavoastră, dar numai că nu este suficient. Este nevoie ca și dumneavoastră să aveți această dorință”, a subliniat părintele Cosmin Pricop.

Curs festiv

La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba de Te Deum, unde au fost înălțate rugăciuni pentru noul an universitar.

Cursul festiv cu ocazia deschiderii anului universitar a avut loc în Amfiteatrul „I. G. Coman” al facultății, unde studenții s-au întâlnit cu profesorii și conducerea instituției.

La eveniment a participat și conf. univ. Claudiu-Paul Buglea, președinte al Senatului Universității din București.

Cursul s-a încheiat cu expunerea părintelui Gheorghe Holbea, prodecan al facultății, despre Sfântul Dumitru Stăniloae.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu