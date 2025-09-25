Patriarhul Daniel, la începutul anului universitar: Educația intelectuală și profesională se împlinește prin viață spirituală

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis joi un mesaj cu prilejul debutului anului universitar 2025-2026. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române evidențiază că educație intelectuală și profesională se împlinește în viața spirituală.

Mesajul integral:

Educația intelectuală și profesională se împlinește prin viață spirituală

La începutul noului an universitar 2025-2026, adresăm un mesaj de binecuvântare tuturor studenților și profesorilor din învățământul universitar și postuniversitar, rugându-ne lui Dumnezeu să le lumineze mințile și să le dăruiască mult spor în activitatea de studiere, cercetare și aprofundare a valorilor ştiințifice şi spirituale.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2025 drept An omagial al Centenarului Patriarhiei Române și An comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea, pentru a afirma darul sfânt al credinței ca lumină pentru viață.

Viața umană deplină nu se poate reduce la simpla existență biologică și socială, ci ea se definește esențial prin spiritualitate ca iubire față de Dumnezeu și de oameni. De aceea, programele Patriarhiei Române, adresate tinerilor, sunt deschise sau orientate spre valori spirituale, morale și culturale perene, nu doar spre succesul materialist și pragmatic imediat.

Facilitarea accesului tinerilor la educație, formare culturală și duhovnicească, încurajarea participării lor în viața comunității locale și naționale, precum și experiența relațiilor internaționale și interculturale îi ajută să-și formeze un orizont de speranță și bucurie.

Învierea Domnului Iisus Hristos și Înălțarea Sa la cer evidențiază valoarea eternă a persoanei umane în iubirea, pacea și bucuria Sfintei Treimi. Din acest motiv, Iisus Hristos este izvor de viață, lumină și speranță pentru toți oamenii, dar, mai ales, pentru tineri.

Începutul fiecărui an universitar, pe lângă momentul festiv și al bucuriei că o nouă generație pășește pentru prima dată pragul Universității, ne reamintește că educația este un drept și un bun fundamental al societății contemporane, care trebuie însă protejat și promovat, pentru a oferi tinerilor frumusețea și folosul învățământului universitar românesc, profesorilor prestigiul și demnitatea socială a profesiei de pedagog, iar părinților încrederea că nu există investiție mai mare pentru viitorul tinerilor, decât educația integrală: științifică, profesională și spirituală, în armonie cu credința, cultura și speranța poporului român.

Cu prilejul începutului noului an universitar 2025-2026, ne rugăm Milostivului Dumnezeu, Izvorul Iubirii și al Înțelepciunii, să-i binecuvânteze pe toți studenții, profesorii și părinții, întru mulți și binecuvântați ani!

Cu prețuire și părintești binecuvântări,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: Basilica.ro