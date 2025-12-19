Încep lucrările la căminul de îngrijiri paliative din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a binecuvântat marți piatra de temelie a Centrului de îngrijiri paliative „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, care va funcționa în cadrul Fundației Umanitare Căminul de Bătrâni „Sfântul Ioan Cel Nou Suceava” – Filiala Suceava.

Pr. Alexandru-Flavian Sava, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a citit hrisovul de sfințire semnat de Părintele Arhiepiscop Calinic.

„Suntem preocupați nu numai de trecut, ci și de prezent”, a spus la final Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul. „Dar, deopotrivă, și poate mai cu seamă, ne îngrijim de zilele ce vor veni. Prin atenția pentru educația tinerilor și prin grija pentru cei în vârstă ori cei în neputință.”

Preasfinția Sa a menționat în acest sens cele mai noi așezăminte medicale înființate în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților: Centrul pentru seniori și Centrul de îngrijiri paliative.

„Nu poți trăi liniștit știind că există bătrâni care nu mai au pe nimeni sau părinți uitați de copiii. Lor cine să le amintească că nu sunt cu totul părăsiți? Și cine să le mângâie frunțile brăzdate? Și nici durerile crâncene ale celor cu boli prelungite sau terminale nu te pot lăsa indiferent, decât dacă inima îți este de piatră”, a adăugat ierarhul.

„Suntem chemați și să creăm exemple că da, se poate. Că astfel de gesturi se cer multiplicate. Că astfel de centre, fie în grija Bisericii, fie inițiative private sau coordonate instituțional, sunt încă insuficiente.”

Cu același prilej, a fost binecuvântată începerea lucrărilor de edificare a Centrului de Zi de Asistență și Recuperare dedicat seniorilor de Fundația Umanitară Căminul de Bătrâni „Sfântul Ioan Cel Nou Suceava”, instituție coordonată de Părintele Iustin Nistoroaea, directorul căminului de bătrâni și al fundației.

Despre viitorul centru de paliație de la Suceava

Centrul de îngrijiri paliative „Sfânta Cuvioasă Parascheva” a fost proiectat cu implicarea părintelui arhimandrit Paraschiv Dabija, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, iar componenta de consiliere și îndrumare de specialitate în ceea ce privește co-finanțarea de către Uniunea Europeană, prin Programul Sănătate, a fost asigurată de părintele Florin Lupu, consilier eparhial la Sectorul Fonduri Interne și Externe, și de doamna Doina Iacoban, managerul firmei Regional Consulting din Suceava.

Instituția medicală va fi amplasată în proximitatea Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava și va avea 32 de paturi.

Va funcționa în cadrul Filialei Suceava a Fundației Umanitare Căminul de Bătrâni „Sfântul Ioan cel Nou”, reprezentată legal de părintele protosinghel Ioan Tofan, director la Departamentul Medical al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților