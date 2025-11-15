Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților va construi un nou cămin de bătrâni

Fundația Umanitară Căminul de Bătrâni „Sfântul Ioan Cel Nou Suceava” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a început un proiect dedicat vârstnicilor și celor bolnavi.

Organizația eparhială va construi un nou complex rezidențial pentru vârstnici în vecinătatea Mănăstirii Teodoreni din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava.

Acesta va include spații de cazare, cantină, dispensar, o biserică pusă sub ocrotirea Sfântului Efrem cel Nou, o clădire administrativă și o cameră mortuară.

Când va fi gata, în complex vor fi mutați cei 85 de beneficiari ai Căminului de Bătrâni „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” al Arhiepiscopiei, instituție socială care în prezent funcționează la adresa Str. Parcului 6A din Suceava, a explicat pentru Basilica.ro Părintele Iustin Nistoroaea, directorul căminului și al fundației.

Cont Lei: RO62 RNCB 0234 1606 7093 0009

Cont Euro: RO46 RNCB 0234 1606 7093 0006

Beneficiar: Fundația Umanitară Căminul de Bătrâni Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava

CUI: 8606470

Detalii plată: Pentru căminul nou

Donează online orice sumă sau setează donație recurentă la butonul Donează acum de pe site-ul fundației.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților