Hramul Bisericii Statului Major al Forțelor Terestre: Sf. Gheorghe a ales să moară pentru Hristos

„Sfântul Gheorghe se înscrie în linia zecilor, sutelor de mii de creștini care au ales să moară pentru Hristos decât să-și apere viața scurtă, pământească”, a subliniat joi Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul la hramul Bisericii Statului Major al Forțelor Terestre din București.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfinția Sa, împreună cu preoții capelani și o delegație de la Mănăstirea Putna condusă de părintele arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul așezământului monahal.

Ierarhul a subliniat sensul jertfei, al credinței și al misiunii creștine în lume: „Astăzi, cea mai persecutată credință dintre toate credințele religioase este cea creștină. Mereu aflăm de creștini, mai ales din Africa sau din Orient, care sunt omorâți, decapitați, împușcați, aruncați de pe clădiri înalte doar pentru simpla vină de a fi creștini”.

Sprijin duhovnicesc în momente dificile

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul s-a referit și la răspândirea credinței creștine în rândul militarilor încă din primele veacuri, amintind de convertirea sutașului Corneliu și de numeroșii ostași care au mărturisit credința în Hristos, chiar cu prețul vieții.

Episcopul vicar patriarhal a vorbit și despre nevoia de sprijin duhovnicesc în momentele dificile, în special cele prin care trec militarii: „Ei simt că, fără ajutorul lui Dumnezeu, fără inspirația lui Dumnezeu în a lua cele mai bune și rapide decizii, nu pot face nimic”.

Preasfinția Sa a arătat că acesta este motivul pentru care avem nevoie de sfinți ocrotitori, pe care îi primim la Botez sau îi alegem să protejeze casele ori profesiile noastre.

Legătura dintre Armată și Biserică

Șeful Statului Major al Forțelor Terestre, general-locotenent Ciprian Marin, a evidențiat rolul credinței în viața militarilor: „Legătura dintre armată și biserică este fundamentală. Credința și Biserica sunt cele care dau curaj unui militar în luptă, sunt cele care îi dau curaj, îndrăzneală și optimism”.

„Dacă armata este cea care are grijă de trupul țării și de trupul omului, de protecția oamenilor, atunci Biserica are grijă de sufletul neamului și de sufletul omului”, a subliniat generalul locotenent.

Cadrul militar a evidențiat exemplul clerului din armată și rolul lor în dezvoltarea spirituală: „De când avem preoți militari, am constatat că este extrem de important să-i avem alături de noi. Militarii se pot mărturisi, pot avea o viață creștină, învață principiile morale de la acești părinți”.

General-locotenentul Ciprian Marin a amintit de protocolul semnat cu Mănăstirea Putna prin care se organizează regulat activități culturale și spirituale pentru militari.

Starețul Mănăstirii Putna, arhim. Melchisedec Velnic, a evidențiat dimensiunea istorică și spirituală al acestui protocol: „E o legătură sfântă, strânsă, trainică și care nădăjduim să dureze”, amintind de relația istorică dintre Sfântul Ștefan cel Mare și Sfântul Gheorghe, ocrotitorul voievodului român.

Ziua Forțelor Terestre Române

După slujbă, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a participat la Ceremonia de Ziua Forțelor Terestre Române de la Monumentul Soldatului Necunoscut din Parcul „Carol I” din București. Slujba de pomenire a fost oficiată de Arhimandritul Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna.

Activitățile vor continua în weekend, când sunt programate în mai multe locații expoziții, demonstrații aplicativ-militare, concerte și spectacole susținute de formații artistice ale cercurilor militare.

Duminică, între orele 19:00 și 20:00, programul se va încheia cu lansări de parașutiști, survoluri ale aeronavelor Aeroclubul României și retragerea cu torțe pe un traseu care include Parcul „Carol I”, Palatul Parlamentului, Ministerul Apărării Naționale și Palatul Cotroceni.

Vezi și:

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru