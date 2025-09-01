Mitropolitul Petru al Basarabiei împlinește 35 de ani de arhierie

În prima zi a acestui an bisericesc, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, aniversează 35 de ani de la primirea arhieriei.

După alegerea ca Episcop de Bălți, Înaltpreasfinția Sa a primit darul arhieriei în data de 1 septembrie 1990, la Catedrala din Chișinău.

Bogată activitate de slujire

Ierarhul s-a născut în 24 octombrie 1946 în comuna Țiganca, Județul Cahul, Republica Moldova, ca fiul lui Păduraru Chiril și Avram Ana.

Între 1964-1966 a satisfăcut serviciul militar. În 1967 a fost admis la Seminarul Teologic Sf. Andrei din or. Odesa, iar în 1968 a intrat ca frate în Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Odesa.

A primit tunderea în monahism în 29 martie 1969 de la Înaltpreasfințitul Părinte Serghie Petrov, Mitropolitul Odesei și Hersonului.

A fost hirotonit ierodiacon în 29 decembrie 1970, la Catedrala Mitropolitană din Odesa, apoi, în 23 februarie 1973, a fost hirotonit ieromonah la Catedrala Episcopală din Ujgorod.

Ulterior, a slujit ca preot paroh în localitățile românești Apșa de Mijloc, Apșa de Jos și Valea Scradei (regiunea Transcarpatia, Ucraina).

În 1975 a fost transferat la mănăstirea Înălțarea Domnului din Ciumalevo, Ucraina, iar în 1986 a fost numit egumen de către Episcopul de Muncaci.

A primit rangul de arhimandrit în 3 decembrie 1989, perioadă în care a revenit în Basarabia, slujind la Catedrala Mitropolitană din Chișinău.

În 25 mai 1990 a fost numit stareț la Mănăstirea Căpriana.

Reînființarea Mitropoliei Basarabiei

Activitatea arhierească a Părintelui Mitropolit Petru se confundă cu istoricul reînființării Mitropoliei Basarabiei – un act reparator din punct de vedere istoric și canonic. La Adunarea Eparhială de Constituire a Mitropoliei Basarabiei din 14 septembrie 1992, a fost ales locțiitor de Mitropolit al Basarabiei, cu sediul la Chișinău.

Tot în aceeași perioadă, o delegație reprezentând clerul și mirenii Mitropoliei Basarabiei s-a prezentat la sediul Patriarhiei Române din București, cerând jurisdicția canonică a Bisericii Ortodoxe Române asupra Bisericii din Basarabia.

La 14 septembrie 1992, Patriarhia Română a emis Actul Patriarhal și Sinodal privind recunoașterea reactivării Mitropoliei Basarabiei, Autonomă și de stil vechi, cu reședința în Chișinău.

Preasfințitul Părinte Petru a fost primit în comuniune cu Biserica Ortodoxă Română și numit Locțiitor de Mitropolit al Basarabiei în 21 septembrie, devenind membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în data de 19 decembrie 1992.

În 1993 a fost decorat cu Medalia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol, iar în 3 octombrie 1995, Adunarea Eparhială a Mitropoliei Basarabiei l-a ales Mitropolit al Basarabiei.

A fost confirmat ca Mitropolit de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în data de 24 octombrie 1995, acordându-i-se titlul de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor.

Foto credit: Fotomontaj Basilica.ro cu imagine de la Mitropolia Basarabiei