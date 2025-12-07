Granițele sau limba pot să despartă, dar credința în Hristos ne unește: Mitropolitul de Serres și Nigrita la București

„Obiceiurile, tradițiile, granițele sau limba pot să despartă popoare, dar credința în Domnul nostru Iisus Hristos este comună, ne unește și ne face membri ai aceleiași familii a Bisericii”, a spus duminică, la București, Mitropolitul Theologos de Serres și Nigrita (Biserica Greciei).

Invitat la manifestările prilejuite de hramul Bisericii „Sf. Gheorghe”-Nou din Capitală, Înaltpreasfințitul Părinte Theologos a slujit împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Anul acesta, reprezentanții Mitropoliei de Serres și Nigrita au adus în pelerinaj la biserica bucureșteană moaștele Sfintei Mucenițe Paraschevi Romana.

Femeia gârbovă, exemplu de lepădare a grijilor lumești

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a rostit un scurt cuvânt de învățătură despre evanghelia care relatează Tămăduirea femeii gârbove.

„Cu toată suferința ei, femeia gârbovă de care ne vorbește Evanghelia de astăzi a fost prezentă în templu pentru a-I mulțumi lui Dumnezeu”, a subliniat Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„Câți dintre noi, acoperiți sau nu de suferință, lăsăm toate cele ale noastre, inclusiv crucea unei boli sau a unei mari probleme pe care o purtăm de un număr de ani, pentru a fi prezenți în biserică?”

„Ea s-a dus la templu neștiind că se va întoarce sănătoasă, dar Dumnezeu a arătat față de ea negrăită bucurie, negrăită bunătate și a vindecat-o de neputința ei”, a adăugat ierarhul.

„Femeia aceasta este pentru noi un exemplu pentru a lăsa toată grija cea lumească. Și când suntem bolnavi și când nu suntem, să alergăm la Dumnezeu în zilele închinate Lui, în zilele de sărbătoare, în zilele pe care Biserica le-a statornicit ca fiind închinate lui.”

Recunoștință pentru dragostea arătată bucureștenilor

De asemenea, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul i-a mulțumit Părintelui Mitropolit Theologos pentru participare. „Suntem deosebit de bucuroși astăzi pentru sărbătoarea prelungită a acestei parohii”, a spus ierarhul.

„Și, dacă zilele trecute, împreună cu cei doi părinți arhimandriți din Mitropolia de Serres și Nigrita, au fost aduse aici fragmente din moaștele Sfintei Martire Paraschevi cea din Roma, astăzi a poposit aici chiar mitropolitul acestei eparhii, Înaltpreasfințitul Părinte Theologos, care este un ierarh tânăr, dar cu toate acestea, în acești douăzeci de ani și mai bine de slujire arhierească, a împlinit multe dintre cele care se cuvin slujitorilor Bisericii și acest lucru al iubirii fraților de aproape și de departe.”

„În numele Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, îi mulțumim pentru această dragoste arătată față de sfinți, dar și față de Arhiepiscopia Bucureștilor, de aceste biserici din București pe care le-a binecuvântat în mai multe rânduri cu moaște ale unor sfinți importanți, care au venit din eparhia Înaltpreasfinției Sale”, a mai spus părintele episcop vicar.

Admirație față de credința românilor

Mitropolitul de Serres și Nigrita și-a exprimat, de asemenea, bucuria de a fi prezent la sărbătoarea parohiei și de a se ruga împreună cu gazdele. „Chiar dacă nu avem aceeași limbă, vorbim cu limba sufletului și a credinței, care se luminează și se sfințește din dragostea lui Hristos”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Și, după cum o familie are un tată comun, iar toți cei din familie se numesc frați, așa și noi, având aceleași Părinte pe Domnul, suntem frați.”

Mitropolitul Theologos a mai remarcat că frații după trup au același sânge și la fel și creștinii drept-măritori de pretutindeni au același sânge, având în vedere că primesc Sângele lui Hristos prin Taina Sf. Împărtășanii.

„Și simțim de fiecare dată această prezență și căldură, trăim această atmosferă a familiei care Îl trăiește pe Hristos”, a subliniat părintele mitropolit.

„Am admirat încă o dată credința poporului român, un popor care timp de decenii a trecut prin cuptorul de foc al prigoanei comuniste.”

„Dar, din acest cuptor de foc, acest popor a ieșit mai curat, după cum aurul care se curăță în foc și este scos mai strălucitor, mai curat, așa și dumneavoastră ați fost încercați, și părinții dumneavoastră au fost încercați în focul necredinței și ați ieșit mai strălucitori și mai luminoși”, a adăugat Înaltpreasfințitul Părinte Theologos.

„Și noi, venind din Elada, învățăm din credința dumneavoastră.”

Schimb de daruri

La final, Părintele Paroh Emil Nedelea Cărămizaru a mulțumit ierarhilor pentru binecuvântarea participării lor la sărbătoarea comunității, părinților arhimandriți Gavriil și Nectarie, care au însoțit moaștele Sfintei Paraschevi aduse din Grecia, sprijinitorilor și Corului Divina Armonie al parohiei.

De asemenea, parohul și-a exprimat bucuria și recunoștința pentru faptul că, în ciuda condițiilor meteorologice ostile, numeroși credincioși au venit să se închine la moaștele Sfintei Paraschevi și ale Sfântului Nicolae așezate spre cinstire în pridvorul bisericii, unii cântând colinde în curte, în timp ce își așteptau rândul la închinare.

Părintele Emil Nedelea Cărămizaru le-a dăruit ierarhilor câte un buchet de flori și un set de cărți dedicate istoriei și patrimoniului parohiei, iar Părintelui Mitropolit Theologos i-a dăruit o icoană a Maicii Domnului.

La rândul său, ierarhul grec i-a dăruit părintelui paroh o bederniță împodobită cu chipul Maicii Domnului și le-a urat credincioșilor parohiei la mulți ani și o sărbătoare a Nașterii Domnului plină de Bucurie.

Moaștele Sfintei Paraschevi rămân spre cinstire în Biserica „Sf. Gheorghe”-Nou din București până la ora 21:00, când delegația le va duce înapoi în Grecia.

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Foto credit: Ziarul Lumina / Mircea Popa