Credincioșii sunt invitați la hramul Bisericii Sf. Gheorghe-Nou din Capitală: Au fost aduse moaștele Sf. Paraschevi

Credincioșii sunt invitați să participe la hramul de iarnă al Bisericii „Sfântul Gheorghe”-Nou din Capitală. Moaștele Sfintei Mucenițe Paraschevi au ajuns pentru prima dată în parohia din București și pot cinstite până duminică, la ora 21:00.

Racla a fost adusă joi din Grecia de o delegație condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Theologos, Mitropolitul de Serres și Nigrita (Biserica Ortodoxă a Greciei) și a fost așezată în pridvorul bisericii, alături de mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae.

Părintele paroh Emil Nedelea Cărămizaru a explicat importanța spirituală a acestui moment, subliniind caracterul istoric al aducerii moaștelor: „Este pentru întâia dată când acest sfânt odor ajunge la București și Sfântul Nicolae așteaptă pe Sfânta Muceniță Paraschevi, pentru că au trăit cam în același răstimp, în primele veacuri de prigoană a creștinismului”.

Aducerea moaștelor reprezintă un dar duhovnicesc pentru credincioși, în preajma sărbătorii Sfântului Nicolae, ocrotitorul bisericii de la kilometrul zero.

„De aceea, credincioșii vin cu bucurie la Biserica Voievodală Sfântul Gheorghe-Nou în aceste zile de priveghere, de rugăciune”, a adăugat părintele paroh.

Programul liturgic

Programul liturgic continuă vineri seara cu privegherea pentru hram. Sâmbătă, de sărbătoarea Sfântului Nicolae, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va oficia Sfânta Liturghie, iar duminică, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Theologos va sluji Sfânta Liturghie de la ora 10:00.

Sfânta Muceniță Paraschevi este una dintre cele mai iubite sfinte ale Bisericii Greciei, cunoscută ca ocrotitoare a celor bolnavi și grabnic ajutătoare în necazuri și încercări.

Programul complet poate fi consultat aici.

Foto credit: Facebook / Biserica Sfantul Gheorghe Nou, Bucuresti Kilometrul Zero