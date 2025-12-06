Sf. Nicolae ne-a lăsat moștenire porunca iubirii: PS Timotei Prahoveanul la hramul Bisericii Sf. Gheorghe-Nou

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a menționat sâmbătă, la hramul Bisericii „Sf. Gheorghe” – Nou din Capitală, „cea mai înaltă virtute din toate recomandate de Mântuitorul, și anume porunca iubirii: Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste între voi”.

„Sfântul Ierarh Nicolae a ilustrat această iubire în mod magistral și o lasă ca testament tuturor fiilor Bisericii”, a spus Preasfinția Sa.

Ierarhul a vorbit despre viața, originile, copilăria și familia sfântului, care s-a născut în Ținutul Patarei, unde mesajul Evangheliei a fost adus de Sf. Ap. Pavel.

„Străbunii Sfântului Nicolae au primit de la el aceste cuvinte și el a fost împreună cu familia sa, cu mult-evlavioșii lui părinți, Teofan și Nona, următori ai acestei tradiții apostolice”, a subliniat părintele episcop vicar.

Vremuri dificile pentru creștinii din Asia Mică

Pe lângă bunătatea și generozitatea sa, icoane ale bunătății și iubirii lui Dumnezeu, Sf. Nicolae este și un exemplu de mare mărturisitor al dreptei credințe, a mai spus Preasfinția Sa. În ținutul pe care l-a păstorit Sf. Nicolae, Biserica se confruntă în prezent cu mari greutăți. În sfântul locaș reconstruit acolo se slujește cu greu, doar o dată pe an, a precizat ierarhul.

„Sunt multe alte locuri de închinare din Asia Mică care se află în aceeași situație”, a adăugat părintele episcop vicar. „Amintesc în treacăt de marea mănăstire de altădată, Panagia Soumela, din Pont, care a fost restaurată parțial și care, de asemenea, nu are monahi și nu are slujbă decât o dată pe an și atunci cu intervenții speciale ale Patriarhiei Ecumenice.”

„Iată că încercările de atunci ale Sfântului Nicolae sunt resimțite și de urmașii lui din Ținutul Patara, respectiv al Mirei Lichiei.”

Moaștele Sfintei Paraschevi în pelerinaj la București

Totodată, ierarhul a vorbit despre programul special al hramului din acest an al Bisericii „Sf. Gheorghe”-Nou.

„Iubiți credincioși, exprim în această zi cuvântul de binecuvântare și de bucurie al Părintelui Patriarh Daniel pentru sărbătoarea acestei parohii, pentru faptul că poposesc aici, alături de moaștele Sfântului Ierarh Nicolae, păstrate cu multă evlavie în acest loc ctitorit de Marele Domn Constantin Brâncoveanu, aflat și el aici prin sfintele sale moaște și ale fiilor săi, și nădăjduim că într-o zi se vor afla și moaștele luptătoarei și evlavioasei sale Doamne Marica, sau Maria, care a fost recent trecută de Sfântul Sinod în rândul sfintelor.”

„Dar iată că se adaugă mereu icoane măiestrit zugrăvite, care vin din diferite locuri, sau sfinte moaște, așa cum este și acest fragment din moaștele mult-iubitei martire de la Roma din veacul al II-lea, Sfânta Paraschevi, cea care, înainte cu vreo 800 de ani de Cuvioasa Parascheva, a arătat oamenilor dragostea ei față de Mântuitorul”, a adăugat Preasfinția Sa.

Familia duhovnicească a creștinilor

La finalul Sfintei Liturghii, Arhim. Nektarios Kaimakamis, membru al delegației Mitropoliei de Serres și Nigrita (Biserica Greciei), care a adus în pelerinaj moaștele Sf. Mc. Paraschevi, și-a exprimat recunoștința pentru împreună-slujire.

„Sf. Nicolae a fost sfântul săracilor și al celor fără de putere și putem să spunem că este sfântul inimii noastre. Această sărbătoare de astăzi și Liturghie se termină, dar este o Sfântă Liturghie care nu se termină niciodată, deoarece toți creștinii formăm o singură familie sub privirile Marelui Dumnezeu”, a spus arhimandritul grec.

Părintele Paroh Emil Nedelea Cărămizaru a evocat un pelerinaj făcut împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul la comunitățile românești din America, unde au dus mâna dreaptă a Sfântului Nicolae din patrimoniul Bisericii „Sf. Gheorghe”-Nou.

„În câteva zile plecăm din nou la Bremen, Hamburg și alte două comunități parohiale românești din Germania, la chemarea acestor credincioși”, a mai spus parohul.

Duminică, la Biserica „Sf. Gheorghe”-Nou, Sfânta Liturghie va fi oficiată de Mitropolitul Theologos de Serres și Nigrita.

Despre biserică și mâna Sf. Nicolae

Mâna dreaptă a Sfântului Nicolae se află în Biserica „Sf. Gheorghe”-Nou din 1600.

Se spune că Voievodul Mihai Viteazul ar fi vrut să o dăruiască Mănăstirii Mihai Vodă, ctitorie a sa închinată Sfântului Nicolae, care i-a salvat viața în mod minunat când a fost condamnat la moarte de rivalii politici.

Dar soția sa, Doamna Stanca, l-a visat pe sfânt, care i-a cerut să ducă moaștele la Biserica „Sf. Gheorghe”-Nou.

Foto credit: Ziarul Lumina