Georgia celebrează 1.700 ani de la proclamarea creștinismului ca religie de stat

Georgia celebrează anul acesta împlinirea a 1.700 de ani de la proclamarea creștinismului ca religie de stat. Momentul istoric va fi marcat printr-o amplă serie de manifestări cultural-educative, anunță agenția Imedi News.

Programul a fost finalizat în cadrul unei întâlniri a comisiei mixte a guvernului și a Patriarhiei Georgiei. Copreședinții comisiei sunt prim-ministrul Georgiei, Irakli Kobakhidze, și Patriarhul Shio al III-lea al Georgiei.

Evenimentele aniversare încep în 26 mai și continuă susținut începând din 1 iunie, cu o gamă diversă de inițiative culturale, programe educaționale, conferințe științifice și tabere studențești.

Manifestările vor culmina, în data de 14 octombrie, cu sărbătoarea Svetitskhovloba, a Catedralei din Mtskheta, și vor include un simpozion cu tema „Dumnezeu, Patria, Omul”.

Catedrala din Mtskheta este unul dintre cele mai importante monumente medievale ortodoxe din Caucaz. Actuala construcție datează în principal din secolul al XI-lea și face parte din patrimoniul mondial UNESCO.

Evenimentele la nivel național sunt organizate în coordonare cu guvernul georgian.

Foto credit: Pexels / Artem Yellow (Catedrala din Mtskheta)