Rolul asistentului medical a fost dezbătut de specialiști în sănătate, la Seminarul Teologic din București

Specialiști din domeniul sănătății au dezbătut rolul asistentului medical, la Seminarul Teologic Ortodox din București, în cadrul celei de-a opta ediții a Conferinței Naționale „Asistentul Medical – Coloana Vertebrală a Sistemului de Sănătate”.

Evenimentul a fost organizat de Școala Postliceală Sanitară „Sfântul Ierarh Nectarie”, împreună cu instituții partenere din domeniul medical și educațional. Tema ediției din acest an a fost „Asistentul Medical – Partener strategic al echipei medicale”.

Manifestarea a reunit cadre medicale, profesori și specialiști din mai multe instituții din București și din țară și s-a desfășurat în format hibrid, cu sesiuni dedicate atât lectorilor invitați, cât și elevilor școlilor participante.

Profesorul Alexandru Năstase, responsabil al comisiei metodice din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din București, a evidențiat rolul pe care îl are asistentul medical în procesul de îngrijire și recuperare a pacienților.

„Ne-am propus să evidențiem faptul că asistentul medical nu este un simplu executant, ci are un rol esențial în vindecarea pacientului”, a declarat Alexandru Năstase pentru Trinitas TV.

Misiunea asistentului medical

Elena Liliana Mirea, șef al secției ATI din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București, a evidențiat responsabilitatea practică și umană pe care o presupune această profesie.

„Doctorii gândesc lucruri, dispun lucruri, dar cine le pune în practică este asistentul medical. El este, zi de zi, cu mâna pe pulsul pacientului”.

La rândul său, Gabriela Șmira, medic primar gastroenterologie și medicină internă la Spitalul Clinic Fundeni, a vorbit despre rolul asistentului medical în echipele multidisciplinare: „Asistentul medical reprezintă veriga cea mai importantă, legătura dintre medic și pacient”.

Directorul medical al Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, Alexandru Cristea, a îndemnat elevii să înțeleagă că profesia lor presupune mai mult decât competențe tehnice: „Trebuie să fie empatici, trebuie să fie implicați, pentru că nu vor lucra cu proceduri, ci vor lucra cu oameni”.

Conferința s-a desfășurat în două sesiuni, una dedicată intervențiilor specialiștilor invitați și alta prezentărilor realizate de elevii instituțiilor participante.

