Tbilisi: Finii Patriarhului Ilia al II-lea al Georgiei vor participa la o procesiune în memoria nașului lor

Joi seară, de la ora 20:00, copiii botezați de Patriarhul Ilia al II-lea al Georgiei vor participa la o procesiune în memoria nașului lor. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a Patriarhiei Georgiei.

Procesiunea se va desfășura între stația de metrou Avlabari și Catedrala „Sf. Treime” din Tbilisi, unde participanții au fost botezați de-a lungul timpului de Întâistătătorul Bisericii Georgiei.

Inițiativa este un gest de recunoștință față de patriarhul defunct, care a botezat aproximativ 50.000 de copii în perioada 2008-2025.

Rata fertilității totale în Georgia a crescut în aceeași perioadă cu 17%, iar rata natalității în rândul femeilor ortodoxe georgiene căsătorite a crescut cu 42%. Numărul familiilor care au ales să aibă mai mulți copii (de la al treilea în sus) s-a dublat.

Se așteaptă ca procesiunea de joi seară să atragă și alți credincioși dornici să cinstească memoria patriarhului.

Credincioșii s-au adunat deja în număr foarte mare la priveghiul vrednicului de pomenire patriarh de la Catedrala „Sf. Treime”, unde a fost depus trupul neînsuflețit al Întâistătătorului.

Înmormântarea va avea loc duminică, 22 martie 2026.

Foto credit: Patriarhia Georgiei