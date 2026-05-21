Arhondaricul tinerilor: PS Benedict a binecuvântat un nou centru dedicat activităților cu tinerii

Episcopul Benedict al Sălajului a binecuvântat miercuri Arhondaricul tinerilor din Zalău, un centru dedicat activităților și întâlnirilor dintre tineri.

Preasfinția Sa a spus că noul spațiu a fost oferit de autoritățile locale și că acolo vor fi desfășurate activități culturale, educaționale și sociale dedicate tinerilor sălăjeni.

„Pentru noi e foarte important ca acest arhondaric să fie al tinerilor, adică noi să oferim spațiul în care ei să se desfășoare și să-i protejăm și bineînțeles să-i susținem cu resursele necesare pentru ca lucrurile să se întâmple bine”, a spus Preasfinția Sa, pentru Trinitas TV.

Ierarhul a subliniat că Arhondaricul tinerilor trebuie să fie un spațiu unde aceștia se vor simți atât gazdă, cât și musafiri.

„Nădăjduim să desfășurăm multe lucruri aici, precum cercuri de lectură și cercuri de discuții. Să fie un loc în care jocul să se întâmple în condițiile cele mai bune, să le dezvolte creativitatea, un loc în care să existe serate culturale, serate muzicale, lansări de carte, un loc în care să se întâmple uneori o cină preparată de ei sau în care să se simtă ei actori principali”.

Un centru pentru viitor

Primarul municipiului Zalău, Florin Florian, a evidențiat importanța investirii în tinerele generații.

„Nu suntem întâmplători aici și acum. Ne aflăm în unul dintre cele mai vechi edificii din municipiul Zalău, suntem noi, prezentul, și pentru cine ne-am pregătit să fie acest centru este pentru viitor, tinerii care se află aici, în stânga noastră”.

Centrul de tineret „Arhondaricul tinerilor” este situat în zona centrală a municipiului Zalău, în Piața Iuliu Maniu, numerele 4-6.

