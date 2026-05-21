Patru eleve din lotul României la Olimpiada Europeană de Informatică pentru fete au obținut medalii

Patru eleve din lotul României au obținut trei medalii de argint și una de bronz la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete, potrivit unei postări publicate pe rețelele de socializare de Ministerul Educației și Cercetării.

Competiția s-a aflat la cea de-a șasea ediție și s-a desfășurat în perioada 12–18 mai, la Cesenatico, în Italia. La ediția din acest an au participat 251 de concurente din 68 de țări, dintre care 28 din afara Europei.

Medaliile de argint au fost câștigate de Laura Moldovan și Alexandra-Iulia Guiman, eleve la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București și Iulia-Ela Morariu, elevă la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București. Ilinca-Rucsandra Radu, elevă la Colegiul Național Iași, a obținut medalia de bronz.

Echipa României a fost însoțită de reprezentanții Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică (SEPI): Veronica-Raluca Costineanu, profesor la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava și lider al echipei, Livia Măgureanu, reprezentant SEPI și deputy leader, precum și Vlad-Alexandru Gavrilă-Ionescu, reprezentant SEPI și specialist în domeniu.

La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea participării a fost asigurată prin Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară, prin consilierul Georgeta Antonia Rodica Crăciunescu.

„Ministerul Educației și Cercetării sprijină participarea loturilor naționale ale țării noastre la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de ședere, precum și în organizarea și desfășurarea etapelor ce preced olimpiadele internaționale – etapele locale/ județene/ municipale și naționale ale acestor competiții”, au transmis reprezentanții instituției.

