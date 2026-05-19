Marșuri pentru familie cu participare masivă în Georgia: Familia, o mare școală a iubirii, spune Patriarhul Shio al III-lea

Zeci de mii de georgieni au participat duminică, în mai multe orașe, la marșuri pentru familie. După manifestarea de la Tbilisi, Patriarhul Shio al III-lea al Georgiei a oficiat, la Catedrala Patriarhală din capitala Georgiei, prima Liturghie de după întronizare.

„De ce i-a dăruit Dumnezeu omului viață de familie? Pentru ca să-l conducă spre Împărăția Cerurilor, pentru că familia este o mare școală a iubirii, unde omul învață această virtute esențială necesară pentru mântuirea sufletului – iubirea jertfelnică”, a spus Preafericirea Sa în cuvântul de învățătură.

Patriarhul Georgiei i-a îndemnat pe credincioși să păstreze valorile familiei și să-și nască toți copiii dăruiți de Dumnezeu, avertizând că fericirea nu se poate construi pe temelia avortului.

„Dimpotrivă, acolo unde se naște, o dată la doi sau trei ani, un copil, înger trimis de Dumnezeu, acolo este fericire, pentru că prin însăși existența sa încălzește, luminează și revarsă har asupra tuturor celor din jur”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Shio al III-lea.

„După cum știm de la familiile numeroase și de la părinți, începutul este mai greu; până la al treilea copil, dificultățile sunt mai mari, însă apoi ele se împuținează mult și devine mai ușor să crești și să conduci o familie numeroasă.”

Înalți oficiali și reprezentanți ai Bisericilor Surori

La slujbă au participat invitați din Bisericile Ortodoxe surori și înalți oficiali ai statului: Președintele Georgiei, Mikheil Kavelashvili, prim-ministrul Georgiei, Irakli Kobakhidze, președintele Parlamentului Georgiei, Shalva Papuashvili, primarul orașului Tbilisi, Kakha Kaladze.

Marșuri similare au avut loc și în orașele georgiene Rustavi, Kutaisi, Gori, Batumi, Akhaltsikhe, Zugdidi, Telavi, Mtskheta și Ozurgeti.

Participanții – mulți îmbrăcați în costume populare – au purtat steaguri naționale și prapuri și au intonat imnuri religioase.

Despre marșurile pentru familie din Georgia

Marșul pentru Sacralitatea Familiei, desfășurat anual de Ziua Purității Familiei și a Respectului față de Părinți, a fost instituit în 2014, la inițiativa vrednicului de pomenire Patriarh Ilia al II-lea, cu scopul de a consolida valorile familiei.

Patriarhul Ilia boteza fiecare copil născut după primii doi în familiile georgiene – o tradiție care va fi continuată de actualul Patriarh Shio al III-lea.

Vezi și: