Ziua Eroilor la Bacău: Au luptat din dragoste de Dumnezeu și de neam, a spus PS Teofil Trotușanul

„Au luptat din dragoste de Dumnezeu și de neam”, a spus miercuri Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului de Ziua Națională a Eroilor, la Bacău.

Evenimentul, organizat în ajunul sărbătorii Înălțării Domnului, a reunit elevi, cadre didactice, reprezentanți ai instituțiilor locale și județene, precum și numeroși credincioși la Marșul pentru Eroi. Manifestarea s-a desfășurat între Catedrala „Înălțarea Domnului” și Biserica Lazaret din municipiu.

Ierarhul i-a îndemnat pe tineri să păstreze valorile care au stat la temelia jertfei eroilor: „Trei cuvinte vă rog să rețineți de la ziua de astăzi: iubire, jertfă și responsabilitate”.

„Această țară pe care noi o iubim se numește România și este așezată pe aceste trei valori mari: iubire, jertfă și responsabilitate”.

Preasfinția Sa a explicat că „iubirea a fost cea care i-a mișcat pe eroi”, iar cei care și-au dat viața pentru țară „au ales să se jertfească atunci când a fost cazul”.

Un proiect pentru memoria eroilor

La rândul său, prefectul județului Bacău, Andreea Negru, i-a încurajat pe tineri să descopere istoria propriilor familii și să păstreze vie memoria celor care s-au jertfit pentru țară: „Întrebați-i pe bunici despre eroii din familiile voastre, pentru că noi toți, în urmă cu două sau trei generații, avem eroi”.

„Sacrificiul tuturor este imens și este important ca poveștile lor să le cunoaștem și să le ducem mai departe”, a transmis prefectul județului Bacău pentru Trinitas TV.

Directorul Colegiului Național „Ferdinand I”, Nicu-Vasile Harasemciuc, a evidențiat colaborarea dintre instituțiile implicate în proiect: „Această relație între instituții este una semnificativă, nu este numai pe hârtie și se vede în acest proiect”.

Manifestările s-au încheiat la Biserica Lazaret prin depunerea de coroane la monumentul eroilor și printr-un moment artistic susținut de grupul „Mugurașii”, dedicat memoriei celor care s-au jertfit pentru credință și pentru neam.

Proiectul „Amprenta trecutului asupra viitorului. Lumină pentru Eroi” în cadrul căruia a avut loc marșul a fost organizat de Colegiul Național Ferdinand I în parteneriat cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Asociația Națională „Cultul Eroilor”, filiala Bacău, dar și cu alte instituții.

