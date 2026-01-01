Tăierea împrejur cea după trup a Domnului este o prefigurare a botezului creștin, a spus PS Varlaam Ploieșteanul

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a explicat, în predica rostită la Catedrala Patriarhală în prima zi a anului 2026, semnificația duhovnicească a sărbătorii Tăierii împrejur cea după trup a Domnului, arătând că acest moment din viața Mântuitorului prefigurează Taina Botezului creștin.

Episcopul vicar patriarhal a explicat că acest eveniment, împlinit la opt zile după Nașterea Mântuitorului, arată ascultarea lui Hristos față de Legea Veche și are un profund caracter profetic.

„Hristos a îngăduit să I se facă această tăiere împrejur ca prefigurare a tăierii împrejur a inimii celor care vor deveni ucenicii Lui”, a subliniat ierarhul.

Preasfinția Sa a arătat că, prin acest act, Domnul nu desființează Legea, ci o împlinește și o desăvârșește, chemându-i pe oameni la o transformare lăuntrică, nu doar exterioară.

În acest sens, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a amintit că, odată cu tăierea împrejur, Pruncului Iisus I-a fost pus numele descoperit de îngeri, nume care înseamnă „Dumnezeu mântuiește”, evidențiind importanța numelui primit de fiecare creștin și a modelului de viață oferit de sfinții al căror nume îl purtăm.

Un mare teolog

Episcopul vicar patriarhal a evidențiat și rolul Sfântului Vasile cel Mare în formarea dogmei Bisericii, prăznuit tot în aceeași zi. Preasfinția Sa l-a prezentat pe sfânt ca pe un mare teolog, păstor și organizator al vieții bisericești.

„El aduce multe contribuții din cultura profană, fiind o pildă, un model pentru folosirea, pe lângă revelația dumnezeiască și a produselor înțelepciunii omenești”, a subliniat Preasfinția Sa.

Ierarhul a amintit contribuția decisivă a Sfântului Vasile la dezvoltarea lucrării filantropice a Bisericii prin grija față de săraci, bolnavi și marginalizați. De asemenea, a fost evocată Liturghia Sfântului Vasile cel Mare ca expresie a profunzimii teologice și a jertfelniciei sale.

Primii martori

Preasfinția Sa a tâlcuit Evanghelia zilei, care îi prezintă pe păstorii din Betleem ca primii martori ai Nașterii Domnului. După ce L-au văzut pe Pruncul Iisus, aceștia nu au păstrat bucuria doar pentru ei, ci „s-au întors la staulele lor, mulțumind și binecuvântând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră”.

De aceea, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul i-a îndemnat pe credincioși ca prima zi a anului să fie marcată de rugăciune și mulțumire.

„Acești oameni simpli de la turmele de oi devin dascăli ai noștri, arătându-ne că și noi trebuie să fim mulțumitori, recunoscători și închinători lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care le primim în viața noastră în fiecare zi”.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene