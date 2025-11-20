Galerie foto: Lansarea unui proiect național destinat copiilor și tinerilor la Palatul Patriarhiei

PS Lucian la sărbătoarea Rusaliilor: Noi trăim o Cincizecime permanentă
„Noi trăim o Cincizecime permanentă, o pogorâre a Sfântului Duh perpetuă, pentru că Sfântul Duh se pogoară peste noi și peste materiile care le punem înainte”, a evidențiat duminică Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului. Preasfinția…
Mănăstirea Almaș invită pelerinii la hramul așezământului monahal: Program
Mănăstirea „Duminica tuturor sfinților” Almaș din județul Neamț invită pelerinii la hramul așezământului monahal. Programul liturgic va debuta sâmbătă, în ajunul hramului, cu slujba Vecerniei unită cu Litia, urmate de Utrenie. Duminică dimineață, de la…
Mitropolitul Andrei despre misiunea femeii creștine: Mamele și bunicile noastre ne învață să fim credincioși
Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a subliniat marți misiunea femeii creștine: „Mamele noastre și bunicile noastre, care ne învață să fim credincioși, au un rol deosebit”. Înaltpreasfinția Sa a sfințit altarul exterior și…
Mii de pelerini l-au cinstit pe Sfântul Ioan cel Nou la Suceava
Mii de pelerini au participat marți la hramul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, sărbătorindu-l pe ocrotitorul Moldovei și al cetății Sucevei. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului,…
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit la Palatul Patriarhiei
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit miercuri la Palatul Patriarhiei. Ierarhii și-au început ziua cu mulțumire și cerând binecuvântarea lui Dumnezeu: Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat o…