Galerie foto: Lansarea unui proiect național destinat copiilor și tinerilor la Palatul Patriarhiei

În sala Convetus a Palatului Patriarhiei a avut loc joi lansarea proiectului național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”.
 
Proiectul implică construirea unui centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii și tineri în orașul Pantelimon, județul Ilfov.
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