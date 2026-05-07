Galerie foto: Conferință și expoziție de fotografie în cadrul proiectului „Săptămâna Europeană” (2026)

Administrația Prezidențială a organizat joi conferința „Dialogul Uniunii Europene cu Bisericile și comunitățile religioase din Europa”, susținută de Părintele Sorin Șelaru.

Conferința a fost urmată de vernisajul expoziției de fotografii, icoane și miniaturi intitulată „România – destinație europeană cultural-religioasă de referință”, unde s-au regăsit și imagini realizate de Agenția de știri Basilica.

Conferința și expoziția de joi fac parte din seria de manifestări Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni, inițiată de Președintele Nicușor Dan pentru a încuraja „dezbateri structurate și argumentate pe tematici de interes național în context european, cu privire la locul, rolul și prioritățile României în Uniunea Europeană”.

