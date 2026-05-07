Administrația Prezidențială a organizat o conferință despre dialogul UE cu bisericile și comunitățile religioase

Administrația Prezidențială a organizat joi o conferință susținută de Părintele Consilier Patriarhal Sorin Șelaru, Directorul Reprezentanței Patriarhiei Române pe lângă Uniunea Europeană. Evenimentul a făcut parte dintr-o serie de manifestări organizate cu prilejul Zilei Europei.

Intitulată „Dialogul Uniunii Europene cu Bisericile și comunitățile religioase din Europa”, conferința a beneficiat de o asistență selectă, din care au făcut parte numeroși cercetători, cadre universitare, studenți și oameni de cultură.

„Dialogul dintre instituțiile europene și cultele religioase nu este doar o necesitate a prezentului, ci și expresia unei identități europene construite de-a lungul a două milenii”, a spus în debut moderatorul conferinței, Părintele Alexandru Bodoros, slujitor la Biserica Palatului Cotroceni.

El a amintit că biserica palatului a fost demolată de tăvălugul ateist comunist în 1984, dar a renăscut.

„Administrația Prezidențială a României se află într-o situație unică în Europa, funcționând într-un ansamblu construit pe fundația unor vechi edificii monahale, organizat acest ansamblu în jurul unei biserici, o mărturie vie care definește identitatea acestui spațiu”, a subliniat Părintele Alexandru Bodoros.

Comunități de credință reprezentate

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a fost delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la manifestare.

Din partea Patriarhiei Române au mai participat Arhim. Augustin Coman, consilier patriarhal coordonator la Sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe al Patriarhiei Române, Pr. Valentin Fătu, consilier patriarhal la Biroul de Protocol al Patriarhiei Române, Arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal coordonator și directorul Agenției de știri Basilica a Patriarhiei Române, Pr. Mihai Mușat, secretar patriarhal.

Au mai fost prezenți următorii lideri religioși: Preasfințitul Părinte Datev Hagopian, Episcopul Bisericii Armene din România; Daniel Zikeli, Episcop vicar al Bisericii Evanghelice C.A. din România; Szegedi Ladislau Toma, Episcop vicar al Bisericii Reformate din România; Rafael Shaffer, Prim-Rabin al Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic, Iusuf Muurat, Muftiul Cultului Musulman din România.

Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timișoara a fost reprezentată de Pr. Marinco Marcov, vicar eparhial, Arhiepiscopia Romano-Catolică de București de Pr. Daniel Bulai, vicar episcopal pentru activitatea pastorală, iar din partea Bisericii Române Unite cu Roma – Greco-Catolică a fost prezent Pr. Vasile Mărcuș.

Mesajul Președintelui României

Evenimentul a beneficiat de un mesaj transmis de Președintele României, Nicușor Dan, prin intermediul consilierului de stat Mădălina Fătu.

„Europa înseamnă înainte de toate Europa Christiana, fiindcă proiectul european a fost inspirat părinților fondatori și a continuat apoi să se extindă sub egida valorilor care definesc împreună nu doar o religie, religia creștină, ci și un spațiu generos și longeviv de cultură și civilizație”, a transmis Președintele României.

„Aparținem Europei prin istorie, prin vocație, prin eforturile depuse în procesul complex de integrare într-o Europă unită, dedicată păcii, cooperării, securității și binelui comun.”

Președintele Nicușor Dan a mai transmis că evenimentul organizat de Administrația Prezidențială „confirmă faptul că, la nivel european, există o puternică legătură instituțională cu bisericile și comunitățile de credință”.

Președintele României le-a transmis liderilor religioși că rolul lor „este definitoriu în societatea românească, având totodată un cuvânt important de spus în relația României cu Europa”.

„Prin valorile morale pe care le promovați în spațiul public, într-un cadru constituțional care garantează și stimulează dialogul, libera filiere și apartenență religioasă, transmiteți un puternic mesaj de solidaritate, de responsabilitate, de unitate în fața adversităților și de grijă pentru semeni”, a mai transmis Președintele Nicușor Dan.

Relația biserică-stat în România urmează un model european

Prezent la eveniment, Ciprian Vasile Olinici, Secretar de Stat pentru Culte, a rostit o alocuțiune în care a subliniat că evenimentul organizat de Administrația Prezidențială și găzduit de Biserica Palatului Cotroceni „arată două realități care oglindesc, de fapt, locul cultelor în societatea românească, în prezent și în istorie”.

„Încă de la începutul existenței Uniunii Europene a fost transferat către fiecare stat în parte rolul de a dialoga cu diferitele confesiuni sau structuri religioase de pe teritoriul național”, a amintit secretarul de stat.

„Din acest motiv, avem astăzi trei modele: modelul statului-biserică sau al bisericii de stat, cum îl găsim în Marea Britanie, în Danemarca; pe de altă parte, avem modelul separației totale între stat și biserică – în Franța, cu două excepții, sau în Olanda; și, în larga majoritate a țărilor europene, între care ne numărăm și noi, modelul cooperării sau conlucrării dintre stat și cultele religioase de pe teritoriul lui.”

„Iar acest model european, model pe care România l-a însușit la rang constituțional, este acela care face ca cea mai prezentă voce din societatea civilă, cea mai credibilă și cea mai perenă să fie vocea cultelor, sau vocea structurilor religioase. Uniunea Europeană s-a inspirat din modelul de unitate propus de creștinism Europei în primul mileniu”, a mai spus Ciprian Vasile Olinici.

Conferință despre dialogul bisericilor cu UE

Părintele Consilier Patriarhal Sorin Șelaru a prezentat dialogul oficial pe care Uniunea Europeană îl dezvoltă cu Bisericile și comunitățile religioase, prezentând și tratatele pe care se fundamentează Uniunea Europeană.

Reprezentantul Patriarhiei Române a precizat că UE nu are competențe legale în domeniul religiei și al gestionării relațiilor cu comunitățile religioase, respectând deplin modul în care statele membre reglementează acest domeniu.

„Însă, chiar dacă nu există un regim european al comunităților religioase, legislația europeană nu ignoră rolul religiei în spațiul european, ci îi recunoaște contribuția specifică în conturarea identității europene, garantând în același timp un dialog deschis, transparent și constant cu Bisericile și comunitățile religioase din Europa”, a precizat părintele consilier patriarhal.

„Uniunea Europeană a dezvoltat un dialog instituțional structurat cu bisericile din Europa. Legislația primară europeană recunoaște în mod clar „contribuția specifică” a dimensiunii religioase în cadrul societății europene și necesitatea dialogului dintre instituțiile politice europene și organizațiile religioase.”

Această cooperare instituțională subliniază importanța dimensiunii spirituale a Europei și recunoaște contribuția unică a comunităților religioase la transformarea UE într-o comunitate de valori, a adăugat Părintele Profesor Sorin Șelaru.

Dialogul UE-culte este foarte important, a mai spus vorbitorul, și „poate reprezenta în același timp o provocare, dar și o șansă pentru biserici, care sunt chemate să-și trăiască propria tradiție într-un context nou”.

Părintele Sorin Șelaru a menționat provocările: propuneri politice și legislative care nu sunt în concordanță cu valorile creștine sau religioase și nici cu așteptările multora dintre cetățeni.

„Eu cred însă că suntem chemați cu toții să contribuim cu mult discernământ la ea și să o îmbunătățim, pentru a o simți cu adevărat a noastră, atât cu instrumentele pe care le oferă democrația, cât și instituțional, ca Biserici și Comunități religioase prin dialogul direct, deschis și constant cu Instituțiile UE”, a încheiat vorbitorul.

Prelegerea a fost urmată de un dialog cu publicul prezent în Biserica Palatului Cotroceni.

Expoziție: România, destiație cultural-religioasă

În partea a doua a manifestărilor dedicate Zilei Europei, la Galeria Basarabilor a Palatului Cotroceni, a fost vernisată o expoziție de fotografii, icoane și miniaturi intitulată „România – destinație europeană cultural-religioasă de referință”, organizată în colaborare cu Administrația Patriarhală.

Au fost expuse, în premieră în acest spațiu, lucrări premiate de-a lungul timpului de Comisia de Pictură Bisericească a și fotografii realizate de fotoreporterii Agenției de știri Basilica a Patriarhiei Române.

Conferința și expoziția de joi fac parte din seria de manifestări Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni, inițiată de Președintele Nicușor Dan pentru a încuraja „dezbateri structurate și argumentate pe tematici de interes național în context european, cu privire la locul, rolul și prioritățile României în Uniunea Europeană”.

