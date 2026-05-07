România, destinație europeană cultural-religioasă: Fotografii de la Agenția de știri Basilica expuse la Palatul Cotroceni

Expoziția „România – destinație europeană cultural-religioasă de referință”, dedicată Zilei Europei, a fost vernisată joi la Palatul Cotroceni. Agenția de Știri Basilica a expus pentru prima dată fotografii la un eveniment organizat de insituție.

Manifestarea a fost organizată cu prilejul Zilei Europei, în parteneriat cu Patriarhia Română (Comisia de Pictură Bisericească și Agenția de Știri Basilica), Comisia Națională a României pentru UNESCO și Muzeul Național al Bucovinei.

Cuvânt de deschidere

Ramona Dinu, Consilier de Stat pentru guvernanță corporativă și turism, a evidențiat în deschiderea expoziției faptul că aceasta reunește „fotografii ale bisericilor și mănăstirilor, în special ale celor aflate în patrimoniul UNESCO”, alături de icoane premiate în cadrul Concursului Național „Icoana ortodoxă – lumina credinței”.

Consilierul de stat a explicat că patrimoniul cultural-religios reflectă „credința, respectul pentru tradiție, solidaritatea în cadrul comunităților și înclinația către frumusețea artistică”, un set de valori fundamentale ale societății românești.

„Bisericile, mănăstirile, pictura religioasă și icoanele expuse, astăzi, aici, sunt expresii vii ale identității noastre colective și, mai mult, au virtuți de asigurare a continuității identității noastre și pot deveni un motor important de dezvoltare economică prin turism”.

Ramona Dinu a subliniat interesul tot mai mare pentru turismul cultural și religios: „Vizitatorii care descoperă spiritualitatea și patrimoniul românesc caută autenticitate, memoria lucrurilor și sens”, adăugând că patrimoniul cultural-religios poate deveni „o resursă de prosperitate durabilă”.

Arta și spiritualitatea

Arhidiaconul Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal coordonator și directorul Agenției de Știri Basilica, a subliniat importanța evenimentului: „Celebrăm într-un mod cultural și cu anticipație Ziua Europei, o ocazie de a evoca eforturile generațiilor întregi de oameni de cultură și de stat de pe continentul nostru”.

Părintele consilier patriarhal a evidențiat legătura dintre patrimoniul spiritual românesc și identitatea culturală europeană, amintind rolul istoric al ctitoriilor românești.

„Concentrarea artei și spiritualității între zidurile de piatră ale unei biserici sau mănăstiri a transformat aceste lăcașuri de cult în veritabile nuclee de inspirație și de echilibru pentru poporul nostru”.

În cadrul alocuțiunii sale, părintele arhidiacon a făcut referire și la rolul viitor al Catedralei Naționale în „consolidarea României drept destinație europeană cultural-religioasă de referință”.

Directorul Agenției de Știri Basilica a adresat mulțumiri Administrației Prezidențiale și colaboratorilor implicați în organizarea expoziției, subliniind că toate demersurile s-au desfășurat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, „care încurajează sinergia și colaborarea pe toate planurile pentru susținerea valorilor autentice românești”.

Fotografiile expoziției

Prezentarea reunește imagini realizate de fotoreporterii Agenției de Știri Basilica, Raluca Ene și Mircea Florescu, care surprind monumente reprezentative ale patrimoniului spiritual și cultural românesc. Alături de fotografii, Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române a expus în cadrul galeriei icoane și miniaturi.

Printre fotografiile expuse se regăsesc imagini cu Mănăstirea Curtea de Argeș, Mănăstirea Stavropoleos, Biserica Krețulescu, Mănăstirea Sâmbăta de Sus, Catedrala Mitropolitană din Timișoara și bisericile de lemn din Ieud, unele dintre acestea făcând parte din patrimoniul UNESCO.

„Îmi exprim recunoștința și aprecierea față de colegii mei fotografi, care vă propun astăzi, în format fizic, doar o infimă parte din vasta arhivă digitală pe care o îmbogățesc constant și care poate fi explorată integral pe site-ul Agenției de știri Basilica și pe rețelele sociale, sub sloganul Binele de știut”, a încheiat Arhidiaconul Nicolae Iftimiu.

În prima parte a evenimentului găzduit de Palatul Cotroceni a fost organizată Conferința „Dialogul Uniunii Europene cu Bisericile și Comunitățile Religioase din Europa”.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene