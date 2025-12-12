După datini, colindăm: Tinerii ASTO vin în ajutorul a doi frați cu o boală rară

Asociația Studenților Teologi Ortodocși (ASTO) organizează concertul caritabil „După datini, colindăm” în data de 17 decembrie, în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei. Ediția de anul acesta este dedicată sprijinirii a doi frați din București care suferă de o boală genetică extrem de rară.

Studenții de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București vor să ajute famila Rusu, care se confruntă cu o situație dramatică: doi dintre copii, Ioan (14 ani) și Teodor (3 ani), au fost diagnosticați cu o afecțiune genetică extrem de rară și gravă, Charcot-Marie-Tooth Type 4J, întâlnită la doar 25 de persoane în lume.

Boala afectează progresiv sistemul nervos, iar fără tratament evoluția este fatală. Singura șansă de a opri evoluția bolii este o terapie genetică inovatoare, disponibilă în SUA, al cărei cost se ridică la 2 milioane de dolari. Povestea completă a celor doi copii poate fi citită integral pe Basilica.ro.

Studenții teologi îi invită pe cei interesați să participe la concert sau să urmărească transmisia LIVE pe pagina oficială de Facebook a asociației și pe canalele partenerilor media, contribuind prin donații la strângerea sumei necesare tratamentului.

Cei care doresc să participe la cea de a 15-a ediție a concertului ASTO sunt rugați să ajungă începând cu ora 17:45 la Palatul Patriarhiei și să completeze un formular care se regăsește pe paginile de social media ale asociației studențești.

Donează

Persoanele care nu pot ajunge la concert pot dona în următoarele conturi bancare:

Transfer bancar

Cont: RO23RNCB0068183170930001

Banca: BCR

Titular: Asociatia Ioan si Teodor CMT4J

CIF: 52228355

Revolut

Cont: RO40REVO0000151891584434

Titular: Valentina Rusu

Cod BIC/SWIFT: REVOROBB

RevTag: @rusuvalentina1987

Tel.: 0774923591

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu