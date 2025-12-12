FOTO: Sfântul Spiridon a fost sărbătorit la catedrala din București, pe care o ocrotește

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a oficiat Sfânta Liturghie de hram la Catedrala Sf. Spiridon – Nou, vineri, 12 decembrie.
Sfântul Ioan Botezătorul ne învață să facem loc Domnului Hristos în viața noastră, explică PS Paisie Sinaitul
„Sfântul Ioan Botezătorul ne învață să facem loc Domnului Hristos în viața noastră”, a explicat miercuri Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul, la Paraclisul Catedralei Naționale. Preasfinția Sa a evidențiat misiunea unică a Sfântului Ioan Botezătorul…
Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei a organizat un eveniment dedicat noilor sfinte românce
Societatea Națională a Femeilor Ortodoxe Române din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei (SNFOR-ABV) a organizat la Buzău un eveniment dedicat celor 16 sfinte femei românce canonizate în anul 2025 de Biserica Ortodoxă Română. Evenimentul s-a desfășurat…
Un nou centru comunitar și cultural va fi înființat pentru românii din sudul regiunii Catalonia, Spania
Un nou centru comunitar și cultural va fi înființat pentru românii din localitățile Tortosa și Gandesa din sudul regiunii Catalonia, Spania, potrivit unui comunicat de presă. Proiectul, intitulat „Lumină pentru suflet – Biserica Ortodoxă, Casa…
Împlinirea poruncilor lui Dumnezeu condiționează ascultarea rugăciunii noastre de către El, a spus IPS Teofan
„Împlinirea poruncilor lui Dumnezeu este atât de importantă încât condiționează ascultarea rugăciunii noastre de către El”, a subliniat miercuri Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, cu ocazia sărbătorii patronale a municipiului Piatra Neamț, Nașterea Sfântului…
Specialiști în asistență socială au discutat la Bacău despre viitorul serviciilor destinate persoanelor vulnerabile
Specialiști în asistență socială au discutat la Bacău despre viitorul serviciilor destinate persoanelor vulnerabile. Manifestarea a avut loc în cadrul unei mese rotunde organizate de Organizația Umanitară „Concordia” și Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) din…