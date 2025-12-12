FOTO: Sfântul Spiridon a fost sărbătorit la catedrala din București, pe care o ocrotește

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a oficiat Sfânta Liturghie de hram la Catedrala Sf. Spiridon – Nou, vineri, 12 decembrie.

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