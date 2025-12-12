PS Timotei Prahoveanul despre Sf. Spiridon: Un om simplu, dar profund credincios și cunoscător al tainelor credinței

„Un om simplu, dar profund credincios și cunoscător al tainelor credinței” este chipul Sfântului Ierarh Spiridon evidențiat vineri de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la hramul Catedralei Mitropolitane „Sfântul Spiridon” – Nou.

Episcopul vicar a prezentat viața sfântului ocrotitor al Catedralei Mitropolitane din București, subliniind dubla dimensiune a slujirii sale: „A predicat cuvântul Evangheliei și prin cuvinte, dar mai ales prin faptele lui”.

Referindu-se la participarea Sfântului Spiridon la Sinodul I Ecumenic, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a amintit că „un păstor de oi a reușit să rușineze pe cei care studiaseră la școli înalte”, subliniind că mărturisirea credinței nu se face prin mândrie intelectuală, ci prin trăire.

În acest sens, ierarhul a amintit cuvântul Sfântului Spiridon: „Nu se cade să schimbăm vreun cuvânt din cele ale Scripturii, întrucât cel care va face și va învăța, acela mare se va chema, iar cel care nu va face și nici nu va învăța, acela mic se va chema în Împărăția Lui Dumnezeu”.

Viață de slujire și milostenie

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a vorbit despre Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei ca mare făcător de minuni și a prezentat pe larg faptele deosebite săvârșite de acesta: de la vindecarea de boli, oprirea foametei și a secetei din Cipru, și până la învierea unui fiu al unei femei păgâne.

Ierarhul a subliniat că minunile Sfântului Spiridon izvorau dintr-o viață de dragoste și slujire, acesta fiind „un alt samarinean milostiv și atent cu cei aflați în suferință”.

„Când vedea călători, îi chema în casa lui. Pe mulți i-a spălat pe picioare, multora le-a bandajat rănile, arătând o dragoste deosebită”, a spus Preasfinția Sa despre ospitalitatea și modestia sfântului.

Importanța lăcașului de cult

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a vorbit și despre importanța și istoria sfântului lăcaș, subliniind că „Biserica aceasta este așezată sub ocrotirea Sfântului Spiridon, mare făcător de minuni”, dar și sub ocrotirea „unui alt sfânt tămăduitor, ale cărui Sfinte Moaște au fost aduse de multe ori în țara românească, Sfântul Ierarh Visarion al Larisei”.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și-a exprimat aprecierea pentru evoluția lăcașului de cult: „Suntem bucuroși pentru realizările acestei catedrale, pentru ceea ce părinții de aici au reușit să împlinească mereu, mai ales în ultima perioadă”.

„Catedrala aceasta s-a aflat în grijă ultimilor patriarhi ai României, în special a patriarhilor Iustinian, Iustin, Teoctist și Daniel. În ultima perioadă, probabil din istoria ei, a fost cel mai atent înfrumusețată și restaurată”, a amintit Preasfinția Sa.

Recunoașterea efortului

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a binecuvântat noul pangar și lumânărar ale catedralei, iar familiile care au sprijinit lucrările de renovare și înfrumusețare ale sfântului lăcaș au fost distinse.

Familia Marian și Cristina Dinu a primit Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni”, iar familiile Natalia și Adrian Stătulescu și Monica și Peter Peterson au fost decorate cu Ordinul Mitropolitan „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou”.

În semn de recunoștință, comunitatea parohială i-a oferit Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul volumul Istoria Catedralei Sfântul Spiridon-Nou din București, ediția în limba engleză, publicată la Editura Viața, semnată de preoții Vlăduț-Iulian Roșu și Ionuț-Gabriel Corduneanu.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene