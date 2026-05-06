Femeile ortodoxe române din America și-au stabilit reperele și obiectivele misionare la Congresul AROLA 2026

Asociația Femeilor Ortodoxe Române din America (AROLA) și-a stabilit reperele și obiectivele misionare pentru viitor în cadrul Congresului AROLA, desfășurat în perioada 1-3 mai, la Mănăstirea Mono, din Canada.

Evenimentul a debutat vineri cu deschiderea oficială, urmată de oficierea Paraclisului Maicii Domnului.

A doua zi a început prin săvârșirea Utreniei și a Sfintei Liturghii, urmate de slujba parastasului.

Conferință și pelerinaj

Lucrările Congresului au început cu o conferință susținută de Maica Gabriela (Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Rives Junction, USA) pe tema misiunii femeii în context contemporan.

În continuare, au fost prezentate rapoartele de activitate și financiare, s-au discutat proiectele în curs și s-au stabilit obiectivele viitoare.

Un punct important pe agenda lucrărilor a fost alegerea noului Comitet AROLA.

Ziua de sâmbătă a avut în program și un pelerinaj pe domeniul Mănăstirii Mono, în cadrul căruia participantele au putut cinsti veșmântul atins de moaștele Sf. Cuv. Cleopa și Paisie de la Sihăstria.

La finalul pelerinajului, participantele au luat parte la slujba Vecerniei.

Responsabilitate și comunicare

Duminică, membrele AROLA au participat la Sfânta Liturghie, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi.

În cuvântul său, IPS Nicolae a evidențiat responsabilitatea pe care o poartă pe umeri noul Comitet AROLA, precum și toate membrele organizației. Fiecare dintre acestea este chemată să identifice problemele existente și să ofere soluții reale de rezolvare a acestora.

Mitropolitul Nicolae a îndemnat la întărirea colaborării cu toate parohiile, printr-o comunicare mai bună cu preoții și doamnele din comunități.

Modelul Femeilor Mironosițe

La rândul său, Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, a subliniat lucrarea rodnică a doamnelor din comunitățile românești, care duc mai departe credința moștenită de-acasă.

PS Ioan Casian le-a îndemnat pe membrele AROLA să nu se lase descurajate de eventuale obstacole sau critici pentru că Mântuitorul ne-a încredințat că ucenicii Săi vor fi primiți cu ostilitate în lume.

Episcopul Canadei le-a oferit doamnelor modelul Femeilor Mironosițe, care au dat dovadă de credință și jertfelnicie, fiind răsplătite de Domnul Hristos.

Foto credit: Episcopia Canadei

