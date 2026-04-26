Patriarhul Daniel: Femeile Mironosițe sunt modele de curaj, credință și evlavie în Biserică

„Femeile Mironosițe sunt modele de curaj, credință și evlavie în Biserică”, a spus duminică Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Mai mult decât atât, Femeile Mironosițe sunt dascăli ai Bisericii prin modul lor de a fi credincioase.

„Sfintele Femei Mironosițe sunt mari dascăli ai Bisericii noastre, nu prin învățătura lor de credință, deoarece aceasta nu putea fi diferită de cea a Sfinților Apostoli, cât prin modul lor de a exprima starea lor de credință și curaj, de smerenie și prețuire față de Domnul Iisus Hristos, cel răstignit și Înviat din morți”, a subliniat Patriarhul.

PF Daniel a evidențiat curajul Femeilor Mironosițe, în comparație cu cel al ucenicilor Mântuitorului.

„Evanghelia după Sfântul Apostol Marcu ne arată că în sufletul acestor femei, iubirea sau prețuirea față de Hristos era mai tare decât teama de primejdie. Ele aveau un curaj deosebit pe care în dimineața învierii lui Iisus nu l-au avut ucenicii Săi”, a adăugat Preafericirea Sa.

Hristos a răsplătit credința Femeilor Mironosițe

Părintele Patriarh a spus că piatra a fost prăvălită pentru ca Femeile Mironosițe să se convingă de Înviere, deoarece Domnul Înviase deja nestricând pecețile mormântului.

„Pentru că nu era acolo niciun bărbat puternic ca să le dea o mână de ajutor, pentru curajul lor și pentru prețuirea lor față de Iisus, un înger al Lui Dumnezeu a coborât din cer și a răsturnat piatra de la ușa mormântului”.

„A prăvălit-o nu ca să învieze Iisus, pentru că El înviase deja nestricând pecețile mormântului, după cum s-a născut din Fecioara Maria fără să-i strice Fecioria ei și după cum va intra în seara zilei Învierii Sale prin ușile încuiate acolo unde erau adunați ucenicii, fără să spargă ușile”.

„Deci îngerul a prăvălit piatra de pe mormântul Domnului Iisus Hristos deja Înviat din morți, pentru că Femeile Mironosițe să poată vedea mormântul gol”, a precizat Patriarhul României.

Pentru curajul și credința lor, Femeile Mironosițe au fost răsplătite „cu bucuria de a se întâlni cu însuși Domnul Iisus Hristos cel Înviat din morți”.

Bucurați-vă nu vă temeți!

Prin faptele lor, Femeile Mironosițe au devenit „Apostoli către apostoli sau apostoli ai apostolilor”, a remarcat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Adică ele au fost trimise de îngeri către cei ce vor fi trimiși de Iisus Hristos să vestească toată Evanghelia, în toată lumea, Evanghelia Învierii lui, ca fiind temelia Învierii de obște. Îngerul le-a binevestit lor, iar ele au binevestit ucenicilor lui Iisus Hristos adevărul și bucuria Învierii”.

„Femeile Mironosițe sunt cele dintâi ființe umane care mărturisesc adevărul Învierii Lui Hristos, iar modul în care Hristos Domnul le răsplătește evlavia și credința lor este minunat. El le dăruiește bucurie din bucuria Învierii sale, întâmpinându-le pe cale, zicând: Bucurați-vă, nu vă temeți!”, a afirmat PF Daniel.

Icoana femeilor credincioase

Sfintele Femei Mironosițe reprezintă modelul tuturor femeilor credincioase din Biserică, fie că sunt mame, soții sau maici și surori din mănăstiri.

Împreună cu Maica Domnului, Femeile Mironosițe sunt icoana tuturor femeilor credincioase din Biserică, femei care, de-a lungul istoriei, prin credința, curajul și jertfernicia lor, au devenit adesea mucenițe sau martire, mărturisind cu prețul vieții lor pe Hristos Cel răstignit și Înviat.

„Sau au devenit cuvioase maici, monahii și surori în mănăstiri, ori bune mame creștine în familie, care au dat naștere copiilor și i-au crescut în dreapta credință, binevestind pline de evlavie, smerenia și hărnicia lor în familie, în Biserică și în societate, credința lor în Hristos”.

„Femeile Mironosițe reprezintă și pe acele femei din mănăstiri și schituri care au devenit prin lacrimi de pocăință și prin multă rugăciune, prin nevoință și prin slujbe dis de dimineață în biserică, maici, monahii sau călugărițe, născătoare de virtuți sfinte ale credinței creștine: evlavia, smerenia, ascultarea, bunătatea inimii”.

„Așadar, ca femei credincioase, Femeile Mironosițe reprezintă profetul în același timp, pe mamele, soțiile și fetele din familie, dar și pe maicile și surorile din mânăstiri”, a mai transmis PF Daniel.

Patriarhul României a încheiat amintind că astăzi a fost prima duminică în care Biserica Ortodoxă Română a serbat Soborul Sfintelor Românce.

Foto credit: Ziarul Lumina

