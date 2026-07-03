Congres la Montréal: Episcopul Siluan al Ungariei și Pr. Prof. Vasile Mihoc au ajuns în Canada

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, și Pr. Prof. Vasile Mihoc, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Andrei Șaguna” din Sibiu, au ajuns joi la Montréal, pentru a participa la ediția din acest an a Congresului Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei.

Invitații vor susține câte o conferință în cadrul evenimentului, desfășurat în perioada 3-5 iulie 2026, la Catedrala „Sf. Gheorghe” și „Sf. Epictet și Astion” din Saint-Hubert, Québec.

Românii sunt invitați să participe la evenimente începând de vineri, ora 16:00, ora locală, când ambii invitați vor susține o conferință și un dialog.

Duminică, 5 iulie 2026, Preasfințitul Părinte Siluan va oficia Sfânta Liturghie împreună cu Preasfințitul Părinte Ioan Casian.

Congresul Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei a ajuns anul acesta la a șasea ediție.

Programul este disponibil aici.

Adresa catedralei: 2000 Boulevard Marie, Saint-Hubert, Québec J4T 2B1

Foto credit: Episcopia Canadei