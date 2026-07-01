La Montreal va fi organizat al șaselea Congres al Episcopiei Canadei

La Montreal va fi organizat al șaselea Congres al Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei, în perioada 3–5 iulie. Evenimentul va avea loc la Catedrala „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfinții Mucenici Epictet și Astion” din St. Hubert.

Programul va debuta vineri, 3 iulie, cu o conferință pastorală, programată de la ora 16:00.

Sâmbătă, 4 iulie, participanții vor lua parte la slujba de Te Deum, urmată de rugăciunea de deschidere, o conferință și lucrările congresului. După pauza de prânz, lucrările vor continua, iar întâlnirea se va încheia cu rugăciunea finală.

În ultima zi, duminică, 5 iulie, va fi oficiată Utrenia, urmată de Sfânta Liturghie. Programul se va încheia cu o masă festivă organizată la Restaurantul Norok din Châteauguay.

„Vă așteptăm să ne rugăm și să ne bucurăm împreună în aceste zile de comuniune frățească întru Domnul”, au transmis reprezentanției Episcopiei Canadei.

Participanții vor fi cazați la Alt Hotel Quartier DIX30 din Brossard. Organizatorii au pus la dispoziția celor interesați informații privind înscrierea și rezervările.

Foto credit: Facebook / Episcopia Ortodoxă Română a Canadei