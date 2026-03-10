Episcopii ortodocși din Germania, îngrijorați de cazurile de abuz și hărțuire: Nou regulament pentru preoți

Episcopii ortodocși din Germania au adoptat noi linii directoare și un regulament de procedură pentru gestionarea cazurilor de abuz și hărțuire sexuală, în cadrul Conferinței Episcopilor Ortodocși din Germania (OBKD).

Potrivit unui comunicat de presă, episcopii ortodocși canonici din Germania s-au întrunit în ședință de lucru în data de 7 martie la centrul eparhial al Bisericii Ortodoxe Sârbe din Düsseldorf-Lichtenbroich, sub conducerea Mitropolitului Augustin al Germaniei (Patriarhia Ecumenică), președintele OBKD.

La întâlnire au participat episcopi și reprezentanți ai Bisericilor ortodoxe greacă, sârbă și română, precum și observatori ai Bisericii Ortodoxe Ruse din afara granițelor (ROCOR).

Despre cele 16 sfinte femei românce

Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de Episcopul vicar Sofian Brașoveanul, care a adus la cunoștința membrilor Adunării episcopale canonizarea recentă a celor 16 sfinte românce și tematica omagială și comemorativă a anului 2026 în Patriarhia Română.

Înainte de dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi, episcopii au ales un nou secretar general al Adunării episcopale. Astfel, consilierul personal al Mitropolitului sârb din Germania, Marko Vilotić, va asigura pe viitor secretariatul Adunării episcopale.

Conferința episcopilor a recomandat parohiilor ortodoxe din Germania să răspundă apelului președintelui federal Frank-Walter Steinmeier de a organiza activități cu prilejul zilei naționale a Constituției Germaniei, care va fi în data de 23 mai.

Scrisoare pastorală

Episcopii au redactat o scrisoare pastorală pentru perioada Postului Mare, adresată credincioșilor ortodocși din Germania, care a fost citită duminică, 8 martie, după ce ierarhii coliturghisit la Biserica Sârbă „Sfântul Apostol Andrei” din Düsseldorf-Hassels.

Ierarhii din Germania au subliniat importanța pregătirii spirituale în perioada Postului Mare: „Aceste șapte săptămâni sunt un timp de pregătire pentru sărbătorirea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Paștele este punctul culminant al spiritualității și al vieții ortodoxe”.

În scrisoarea pastorală, credincioșii sunt îndemnați să intensifice viața spirituală, în special prin rugăciune și participarea la slujbele bisericii: „Postul Mare este o perioadă în care, mai presus de toate, ne intensificăm rugăciunea. Slujbele Bisericii sunt în această perioadă mai numeroase și mai lungi”.

Aproprierea de Sfintele Taine

De asemenea, ierarhii îi încurajează pe credincioși să se apropie mai des de Taina Spovedaniei, pentru a primi iertarea păcatelor și îndrumare duhovnicească: „Creștinii ortodocși folosesc acum, mai mult decât în orice alt moment al anului, Taina Spovedaniei pentru a-și mărturisi păcatele și a primi iertare de la Dumnezeu”.

„Ca expresie a refacerii iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele, care a fost rănită prin păcate de tot felul, credincioșii se străduiesc în timpul Postului Mare să refacă și să întărească comuniunea prin iertare, prin împăcare cu semenii și prin fapte de dragoste față de aproapele”, au transmis ierarhii.

„Toate acestea pot părea la prima vedere o povară, dar în realitate sunt o cale de eliberare a omului din starea de păcat și de robie față de patimi”, se arată în mesajul pastoral.

Următoarea reuniune a Conferinței Episcopilor Ortodocși din Germania (OBKD) este programată în data de 14 noiembrie 2026, la Köln.

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