Descarcă gratuit broșura „Soborul Sfintelor Femei Românce” realizată de Agenția de știri Basilica

Agenția de știri Basilica a publicat vineri online broșura digitală „Soborul Sfintelor Femei Românce”, dedicată sfintelor a căror canonizare a fost proclamată vineri la Catedrala Patriarhală.

Publicația digitală este prefațată de extrase din cuvântul rostit de Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în prima zi a anului, când a fost inaugurat Anul omagial-comemorativ 2026 în Patriarhia Română, dedicat pastorației familiei creștine și femeilor românce cu viață sfântă.

„De-a lungul istoriei creștine, femeile sfinte au arătat că drumul spre sfințenie nu depinde de apartenența la o anumită categorie socială, ci de conlucrarea persoanei umane cu harul divin”, a spus atunci Preafericirea Sa.

„Aceste noi sfinte femei românce din calendar ne arată că Biserica Ortodoxă Română a fost totdeauna binecuvântată cu femei credincioase și evlavioase, care au dus lupta cea bună a credinței și au săvârșit în sfințenie călătoria lor pământească în multe forme de slujire: mame ai căror copii au devenit sfinți, mucenițe care au apărat credința creștină cu sângele lor, monahii care s-au rugat și au muncit în mănăstiri, femei mărturisitoare care au îndurat persecuțiile pentru numele lui Hristos și soții de voievozi sau domnitori care au sprijinit Biserica și neamul românesc.”

Cele 16 femei românce cu viață sfântă canonizate anul trecut de Sfântul Sinod sunt prezentate în broșură împărțite în trei categorii: Ceata Sfintelor Femei din popor, Ceata doamnelor sau a principeselor, respectiv Ceata cuvioaselor maici.

Icoana și, acolo unde există, fotografia fiecărei sfinte stau alături de o „carte de vizită” sintetică în care este descrisă pe scurt viața ei.

Reacțiile la concept și realizarea grafică de excepție nu au întârziat să apară.

Într-un articol publicat de Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, broșura este caracterizată ca „un material editorial de excepție dedicat cinstirii figurilor feminine care au marcat istoria spirituală a poporului român” și „un instrument util pentru catehizarea tinerilor și a adulților în contextul diasporei”.

Broșura digitală poate fi descărcată de aici sau transmisă simplu pe orice rețea socială sub formă de short url: https://tinyurl.com/4xc4k6ju.

