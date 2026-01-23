Românii din Ucraina au fost susținuți prin zeci de tone de ajutoare umanitare oferite de Episcopia Basarabiei de Sud

Episcopia Basarabiei de Sud a sprijinit românii din Ucraina afectați de război prin trimiterea a zeci de tone de ajutoare umanitare, în cadrul unei ample campanii social-filantropice, potrivit raportului de activitate pe anul 2025.

Prin implicarea directă a preoților din Protopopiatul Ismail, au fost acordate ajutoare umanitare celor două parohii românești din cuprinsul protoieriei: Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Hagi-Curda și Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Reni.

Cu ajutorul Asociației „Voluntari fără frontieră” și în parteneriat cu Asociația Religioasă „Melchisedec Ștefănescu” din satul Priozeornoe, au fost trimise două tiruri cu ajutoare umanitare în regiunea Herson, în zona frontului.

În cadrul acestor transporturi au fost distribuite peste 44 de tone de produse alimentare, destinate populației afectate de război.

De asemenea, prin bunăvoința Spitalului Lukas din Laslea, județul Sibiu, a fost donată Administrației Regiunii Odessa o a doua caravană medicală – un camion dotat cu cabinete mobile, echipamente medicale și consumabile – destinată intervențiilor sanitare în zonele afectate de conflict.

Ajutor pentru refugiați

Sprijinul Episcopiei Basarabiei de Sud pentru refugiații din Ucraina s-a concretizat și prin activitățile Centrului Educațional „Sfântul Vasile cel Mare”, de pe lângă Catedrala „Sfântul Ierarh Dionisie” din Cahul, Republica Moldova.

În anul 2025, au participat la programe educaționale și de integrare 26 de copii refugiați ucraineni, implicați în ateliere creative, tabere și lecții de competențe digitale, iar 8 femei refugiate au fost incluse în programe de educație și formare.

