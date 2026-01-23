Episcopia Basarabiei de Sud, în creștere: Mai multe botezuri decât înmormântări și o prezență tot mai activă a tinerilor

Episcopia Basarabiei de Sud a înregistrat, pe parcursul anului 2025, o evoluție pastorală vizibilă și o implicare mai activă a tinerilor în viața eparhiei.

Datele din raportul de activitate al eparhiei indică o evoluție îmbucurătoare: au fost săvârșite 889 de botezuri, 350 de cununii și 870 de înmormântări, iar numărul celor care au intrat în Biserică prin Taina Botezului fiind mai mare decât al celor trecuți la Domnul.

Participarea activă a tinerilor

„Mai mulți tineri s-au apropiat de Biserică și chiar au înțeles că toți facem parte din Biserică și trebuie să răspundem chemării lui Dumnezeu, ca unii care suntem mădulare ale Trupului lui Hristos”, se arată în raportul de activitate.

Implicarea tinerilor a fost una dintre direcțiile vizibile ale anului 2025. La Întâlnirea Tinerilor Ortodocși de la Cahul din luna august, au participat peste 500 de tineri din Republica Moldova și România. Evenimentul a cuprins un program amplu, cu activități liturgice, culturale și sesiuni de dialog.

În mesajul adresat tinerilor participanți, Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a subliniat că întâlnirea și-a propus:

„să aducă împreună pentru câteva zile tinerii talentați și curajoși din tot spațiul românesc, pentru a da bună mărturie despre credința și valorile pe care le împărtășesc, pentru a încuraja și alți tineri să rămână demni în fața provocărilor lumii, statornici în credință și mărturisitori ai Adevărului absolut – care este Hristos”.

De asemenea, la Centrul Educațional „Sfântul Vasile cel Mare” din Cahul au fost implicați 253 de copii în activități educaționale non-formale și de sprijin în activitatea școlară.

Creșterea numărului de biserici și parohii

În plan administrativ și pastoral, anul 2025 a consemnat și creșterea numărului de parohii și biserici.

Potrivit raportului, șapte biserici au fost sfințite anul trecut, iar nouă lăcașuri de cult și trei mănăstiri sunt în construcție, în timp ce în 12 parohii sunt prevăzute proiecte pentru edificarea unor noi biserici.

În cuprinsul eparhiei, la parohii, mănăstiri și alte așezăminte, activează 116 clerici, care slujesc în cele peste 90 de parohii organizate în 7 protopopiate.

Foto credit: Facebook / ITO Basarabia de Sud