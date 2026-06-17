Români din Cernăuți și din țară l-au omagiat pe Eminescu: Ne unește, a declarat o profesoară nord-bucovineană

Românii din regiunea Cernăuți păstrează vie memoria lui Mihai Eminescu, pe care l-au omagiat, la 137 de ani de la mutarea la cele veșnice, în prezența doamnei Irina-Loredana Stănculescu, Consul General al României la Cernăuți, și a unor români veniți din țară.

„Îl onorăm, îl avem în inima noastră și ne unește”, a declarat profesoara Iuliana Airinei din Pilipăuți, regiunea Cernăuți, pentru TVR Iași.

Manifestările au început cu o depunere de flori la bustul poetului din curtea casei lui Aron Pumnul, mentorul lui cernăuțean, și au continuat la statuia poetului din Cernăuți, unde au fost susținute momente artistice și au fost depuse flori.

Momentele omagiale au continuat la Palatul Național al Românilor din oraș, unde este sediul Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina „Mihai Eminescu”.

Recitări și evocări

Consulul General Irina-Loredana Stănculescu a readus în discuție proiectul de renovare a casei lui Aron Pumnul, afirmând că nu a abandonat această cauză, pe care o consideră o datorie morală față de comunitatea românească, pentru care Eminescu este însăși limba română, adăpostul identității și garantul nemuririi noastre, relatează Maria Andrieș pentru Agenția de știri BucPress din Cernăuți.

Au mai vorbit dr. Cristina Paladian, șefa Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității din Cernăuți, și profesorii Vasile Adăscăliței și Dorin Misichevici. Au fost recitate poezii de Eminescu și interpretate cântece pe versurile lui.

Românii din Cernăuți au marcat cu acest prilej și cinci ani de la inaugurarea sediului Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina „Mihai Eminescu”, renovat cu sprijinul arh. Virgil Profeanu, prin Asociația Programatică pentru Dezvoltare Durabilă din București și cu implicarea Consulului General Irina-Loredana Stănculescu.

Între participanți s-au mai numărat: Elena Tărâțeanu, directoarea Muzeului „Mihai Eminescu” din Cernăuți – instituție care deocamdată funcționează doar pe hârtie; Ana-Cristina Mihăeși Tîrâțeanu, președinta Fundației „Casa limbii române”; Vasile Rauț, președintele Societății „Golgota” a românilor din Ucraina; Vasile Bâcu, președintele Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina „Mihai Eminescu”; Nicolae Șapcă, președintele Societății Scriitorilor Români din Cernăuți; scriitoarea Irina Airinei din București; jurnaliștii Maria Andrieș, Vitalie Zâgrea și Vasile Carlașciuc; membri ai Asociației Intelectualilor Contemporani din Herța; români din Dorohoi și Suceava – între care Daniel Ursachi, consilier la Consiliul Județean Suceava.

Mihai Eminescu a urmat școala primară și gimnazială la Cernăuți, unde l-a avut mentor pe profesorul Aron Pumnul și unde a debutat literar cu poezia „De-aș avea”.

Foto credit: Facebook / Maria Andrieș