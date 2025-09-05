Elevii români au obținut zece medalii la Olimpiada Internaţională de Limba engleză

Elevii români au obținut zece medalii la Olimpiada Internațională de Limba Engleză 2025, găzduită de România, la Deva, a anunțat Ministerul Educației.

Au fost acordate patru medalii de aur, trei de argint și trei de bronz.

La nivelul B1, rezultatele individuale sunt: Tudor-Ioan Giurca, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, Sibiu, premiul I, medalie de aur. Mihai-Alexandru Balint, Colegiul Național „Emanuil Gojdu”, Oradea, premiul al II-lea, medalie de argint.

La nivelul B2, au fost premiați: Diana Clepș, Colegiul Național „Petru Rareș”, Suceava, premiul I, medalie de aur. Silvia Gusbeth-Tatomir, Colegiul Național „I. C. Brătianu”, Pitești, premiul al II-lea, medalie de argint. Iulia Birta, Colegiul Național „Dr. Meșotă”, Brașov, premiul al III-lea, medalie de bronz.

La nivelul C1, rezultatele individuale includ: Maria-Lavinia Tudose, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Galați, premiul I, medalie de aur. Matei-Ștefan Ungureanu, Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Buzău, premiul al II-lea, medalie de argint. Leonard-Nicolas Gîțoi, Liceul Teoretic „Alexandru Ghica”, Alexandria, premiul al III-lea, medalie de bronz.

La Secțiunea Proiecte, nivelul C1, premiul I și medalia de aur au fost obținute de: Iulia Birta, Leonard-Nicolas Gîțoi, Maria-Lavinia Tudose și Matei-Ștefan Ungureanu, reprezentând colegiile menționate anterior.

La Secțiunea Proiecte, nivelul B2, premiul al III-lea și medalia de bronz au fost obținute de: Tudor-Ioan Giurca, Mihai-Alexandru Balint, Diana Clepș și Silvia Gusbeth-Tatomir, din colegiile menționate.

Competiția, desfășurată între 24 și 31 august, a reunit elevi din țări precum China, Moldova, Turcia, Georgia, Bosnia și Herțegovina, Turkmenistan, Slovacia, Bulgaria, Grecia, Letonia, Școala Europeană – Luxemburg II și România.

Foto credit: Ministerul Educației