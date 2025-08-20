Opt medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială (IOAI)

România a obținut opt medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială (IOAI), desfășurată în perioada 2-9 august în Beijing, China, competiție care a reunit 284 de participanți din 53 de țări din întreaga lume.

Echipa României a obținut o medalie de aur prin Mușat Tudor-Ștefan, de la Colegiul Național de Informatica „Tudor Vianu” din București, patru medalii de argint și trei de bronz.

Medaliații cu argint sunt:

Petrean Roland, de la Colegiul Național „Silvania” din Zalău;

Morariu Tudor, de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca;

Dumitrașcu Ștefan-Alexandru, de la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timișoara;

Mocanu Mihai-Adrian, de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București.

Medalie de bronz au obținut următorii elevi:

Rebengiuc Mircea Maxim, de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București;

Slănină Simon, de la Colegiul Național „I.L. Caragiale” din București;

Asandei Ștefan-Alexandru, Colegiul Național „Iaşi” din Iași.

Echipa din spatele succesului

Coordonatorii lotului național au fost : Nan Mihai de la Universitatea Politehnica București; Miron Bogdan, student al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, membru în comisia științifică a Asociației Nitro; Crivoi Carla, masterandă a Universității din București și membră în comisia științifică a Asociației Nitro.

Prof. Daniel Popa, Uniunea Profesorilor de Informatică din România și dr. Chris Luntraru, membru al comisiei tehnice, au însoțit echipa în China, ambii în calitate de observatori.

Universitatea din București a fost reprezentată și în cadrul Comisiei Științifice Internaționale de prof. univ. dr. habil. Dr. Radu Ionescu și asist. univ. dr. Miruna Zăvelcă.

Olimpiada de Inteligență Artificială la nivel național a fost organizată de Universitatea din București, în perioada 16–19 mai 2025.

Foto credit: Universitatea din București