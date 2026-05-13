Tinerii campioni mondiali la robotică au fost premiați de IPS Casian: Ei simt în toate prezența lui Dumnezeu

„Elevii ne-au spus că în toate simt prezența lui Dumnezeu”, a afirmat Înaltpreasfințitul Părinte Casian la evenimentul festiv organizat marți în cinstea echipei de robotică „Velocity” din Brăila, campioană mondială la competiția First Tech Challenge desfășurată în Statele Unite ale Americii.

Evenimentul a avut loc la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine al Arhiepiscopiei Dunării de Jos. În Capela Muzeului, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit o slujbă de Te Deum și apreciat modul în care tinerii au reprezentat România pe scena internațională.

„Orice performanță a tinerilor într-o familie creștină, într-o școală de prestigiu și într-o competiție națională sau internațională este prilej de a mulțumi împreună cu părinții în seara aceasta la rugăciune”, a afirmat Arhiepiscopul Casian.

Festivitatea de premiere

În continuare, în Salonul oficial al Muzeului eparhial a avut loc un moment cultural-artistic, cu piese interpretate la pian de elevi ai Liceului de Arte din Galați și cântece corale susținute de corul Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Andrei” din Galați.

În cadrul ceremoniei au fost recompensați cei 24 de membri ai echipei Velocity, coordonatorul acesteia și alți elevi merituoși, între care și Rafael Ciprian Gagu, câștigătorul locului I la Olimpiada Națională de Geografie.

Arhiepiscopul Dunării de Jos le-a oferit diplome, premii în bani și numeroase daruri duhovnicești: Biblii, volume din Noul Testament, Ceasloave, cărți de rugăciune, icoane și cărți pentru tineri, valoarea totală a premiilor fiind de aproximativ 45.000 de lei.

Tinerii care a adus performanțe României

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat legătura dintre performanță, credință și educație: „Mulțumim, Doamne, pentru tinerii de toate vârstele și, mai ales, pentru cei ce aduc cele mai performante împliniri României!”

Tinerii au avut parte și de o vizită ghidată la muzeul eparhial, ghid fiind Înaltpreasfințitul Părinte Casian.

Echipa Velocity a fost invitată să participe la o competiție de elită din Statele Unite ale Americii, alături de celelalte trei echipe de robotică din România care au obținut performanțe remarcabile la ediția de anul acesta a Campionatului Mondial de Robotică din Huston.

