Efort dificil, dar neîntrerupt la Moravița, unde se construiește prima biserică ortodoxă după o sută de ani

Lucrările de construcție au fost reluate la biserica Parohiei Moravița din județul Timiș după aproape un an de întrerupere, în care a fost nevoie de efort și investiții în alte nevoi ale comunității: capela în care slujbele se desfășurau temporar fusese grav avariată și a trebui reparată cu prioritate.

Cu toate acestea, Părintele Paroh Pavel Jijița și mica sa comunitate nu renunță la acest ideal, cu atât mai important în contextul în care vicisitudinile istoriei au făcut ca românii ortodocși să nu mai aibă biserică în această localitate de peste un secol.

„Stâlpii” proiectului sunt arhitecta pensionară Elena Laslo, care a proiectat biserica, ing. Gherasim Mișca, cel care ajută cu partea de structură și rezistență, precum și Părintele Inginer Timotei Anișorac, de la Sectorul patrimoniu și construcții bisericești al Arhiepiscopiei Timișoarei, care are o experiență valoroasă în domeniu.

Stadiul lucrărilor

„Continuăm cu zidăria turlei. Începem să ne apropiem de geamurile turlei și după aceea, stâlpii de rezistență ai turlei și mergem spre centură și cupola de final”, explică Părintele Pavel Jijița.

Urmează apoi o parte foarte costisitoare, dar esențială pentru protejarea construcției de intemperii: acoperișul. Aproximativ jumătate din finanțarea acestuia va fi acoperită de Consiliul Local Moravița și o mică parte Consiliul Județean Timiș, dar mai este nevoie de cel puțin 500.000 lei în plus pentru definitivarea la roșu.

„Dacă am putea să o ducem la bun sfârșit cu acoperișul, ar fi o mare realizare”, subliniază parohul.

Cum a rămas Moravița fără biserică ortodoxă

La finele secolului al XVIII-lea, sub stăpânire austriacă, Moravița a fost colonizată cu germani. Românii și sârbii au fost nevoiți să se mute în satele vecine, Gherman și Dejan, iar biserica lor ortodoxă a fost predată catolicilor, care au oficiat slujbe în ea până în 1911, când au construit o biserică catolică nouă.

Vechea biserică ortodoxă din Moravița a fost demolată în 1920, iar o parte din materialul rezultat a fost folosit la zidirea actualei biserici catolice și la construirea sediului primăriei.

În 2019, când a venit, ca tânăr preot paroh, la Moravița, Părintele Pavel Jijița a găsit o comunitate mică și smerită, decimată și ea de migrația forței de muncă, o casă parohială în ruină, o capelă improvizată, dar și un șantier în lucru pentru o nouă biserică, inițiat de fostul paroh.

Parohia astăzi

Deși perspectiva părea sumbră, părintele a reușit să mobilizeze comunitatea, astfel încât casa parohială a fost gata în 2020, în preajma sărbătorii Sfintei Parascheva, la care preotul și familia sa au mare evlavie, fetița lor purtând numele sfintei.

Un alt succes a fost reamenajarea bisericii de la filia din Dejan a parohiei, urmată, anul trecut, de reabilitarea totală a Capelei „Sfinții Arhangheli”, în care se slujește în prezent la Moravița și care fusese grav avariată de o grindină din vara anului 2023.

„Dumnezeu a trimis un om care a dorit să doneze exclusiv pentru capelă și un centru multifuncțional anexat”, relatează parohul.

Acum, lângă capelă parohia are deja o clădire cu spațiu de activități pentru copii, epitropie, grupuri sanitare, oficiu parohial și două camere de cazare.

„Nu mai puțin de șase case au luat foc prin comună în ultimii ani. Am putea de acum ajuta astfel de cazuri, să avem o alternativă în caz de nevoie, cu încălzire, climatizare, curent electric, internet – cu toate utilitățile”, spune Părintele Pavel Jijița.

El speră că va găsi sprijinitori și pentru definitivarea bisericii în construcție.

Perspective de viitor

„Am rânduit casa parohială, apoi bisericuța de la filie și apoi capela în care slujim. Este exact ordinea în care le-am vizitat când am ajuns prima dată în parohie”, își amintește clericul. „Sper că așa va rândui Dumnezeu, ca tot în această ordine să fie terminată și biserica principală a parohiei.”

„Maica Domnului cu Sfinții Apostolii poartă de grijă. Și știm, suntem conștienți că trebuie să trecem prin mult foc ca să putem să facem un lucru bun. Încerc să-i unesc pe oameni într-un cuget, că fără unire nu putem face nimic. Așa cum ne-am unit până acum, așa și de acum înainte.”

Parohia are hramurile Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Apostoli Petru și Pavel, dar, prin extensie, comunitatea serbează în mod deosebit și pomenirea Soborului Sf. 12 Apostoli (30 iunie).

Foto credit: Facebook / Parohia Ortodoxă Moravița-Dejan