PS Lucian la sărbătoarea Rusaliilor: Noi trăim o Cincizecime permanentă

„Noi trăim o Cincizecime permanentă, o pogorâre a Sfântului Duh perpetuă, pentru că Sfântul Duh se pogoară peste noi și peste materiile care le punem înainte”, a evidențiat duminică Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Caransebeș, unde a subliniat că participarea la Sfânta Liturghie reprezintă o trăire permanentă a sărbătorii Pogorârii Duhului Sfânt.

„Ne îmbrăcăm de fiecare dată cu putere de sus, când participăm la Sfânta Liturghie, pentru că Sfântul Duh se pogoară peste noi și peste cinstitele daruri pe care le punem înainte”, a spus Episcopul Lucian.

„În cazul Sfintei Liturghii, pâinea și vinul se transformă în chip real în Trupul și Sângele Mielului lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii”.

Credința și cultivarea virtuților

Episcopul Caransebeșului i-a îndemnat pe credincioși și să trăiască în curăție pentru a primi harul Duhului Sfânt.

„Ne îmbrăcăm cu putere de sus de fiecare dată când ne rugăm și mai ales când participăm la sfintele slujbe și ducem o viață curată în Hristos. Se cuvine să ne curățim de toată întinăciunea și să mergem pe calea credinței, pe calea faptelor celor bune. Dumnezeu vine cu harul Său cel Sfânt, dar noi se cuvine să păstrăm dreapta credință și să cultivăm sfintele virtuți ale desăvârșirii, împodobindu-ne cu faptele bune”.

După Sfânta Liturghie, a fost săvârșită Vecernia plecării genunchilor, în cadrul căreia sunt rostite cele șapte rugăciuni prin care se invocă și se amintește de darurile Duhului Sfânt.

Foto credit: Episcopia Caransebeșului