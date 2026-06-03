Mănăstirea Almaș invită pelerinii la hramul așezământului monahal: Program

Mănăstirea „Duminica tuturor sfinților” Almaș din județul Neamț invită pelerinii la hramul așezământului monahal.

Programul liturgic va debuta sâmbătă, în ajunul hramului, cu slujba Vecerniei unită cu Litia, urmate de Utrenie.

Duminică dimineață, de la ora 07:00, Icoana făcătoare de minuni a Sfintei Ana, aflată în patrimoniul mănăstirii, va fi purtată în procesiune și așezată spre închinare. După aceasta va fi oficiată slujba Aghesmei mici.

Sfânta Liturghie va începe la ora 09:00 și va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

„Vă așteptăm cu drag să înălțăm împreună rugăciune și mulțumire către Dumnezeu pentru toate darurile Sale”, transmit reprezentanții așezământului monahal.

Mănăstirea Almaș

Așezământul monahal este situat pe valea pârâului Almaş, în comuna Gârcina din judeţul Neamţ, la o distanţă de aproximativ 12 kilometri de oraşul Piatra Neamţ.

Mănăstirea este zidită pe locul unei vechi aşezări monahale a cărei obşte s-a așezat în ţinuturile Neamţului încă din secolul al 17-lea, sub conducerea sihastrului Vasile Almaş.

Din vechile construcţii se mai păstrează turnul-clopotniţă, care în trecut proteja intrarea în incintă, şi o căsuţă de tip ţărănesc, din anul 1725, care adăposteşte astăzi un paraclis închinat Sfântului Ierarh Nicolae.

Recent, la Mănăstirea Almaș a fost edificat un altar de vară, unde sunt oficiate slujbele la care participă mulți pelerini.

Foto credit: Mănăstirea Almaș