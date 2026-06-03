Familia preotului ca loc al slujirii: Preotesele, invitate la Conferința de primăvară a preoților din Episcopia Sălajului

Soțiile preoților au fost invitate, în mod excepțional, la Conferința de primăvară a preoților din Episcopia Sălajului, desfășurată săptămâna trecută la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău.

Decizia a fost luată în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame).

Familia preotului, exemplu pentru comunitate

„Îmi crește inima să vă văd împreună și nu este un secret că, atunci când vă vizitez, mă uit la preot, dar mă uit foarte atent și la preoteasă”, a spus Episcopul Benedict al Sălajului în deschiderea lucrărilor.

„De regulă, după cum o văd pe preoteasă, așa este și familia și satul și toate cele care țin de pastorația în comunitatea respectivă, pentru că ea înseamnă mult. Familia preotului înseamnă mult.”

Preasfinția Sa a mai amintit că „familia este școala în care învățăm să iubim” și a evocat mai multe modele de familie creștină, de la Sfinții și Drepții Ioachim și Ana și familia Sfântului Vasile cel Mare, până la familii de preoți apropiate de istoria Bisericii.

Mucenicia de zi cu zi

Între aceste familii, ierarhul a pomenit-o și pe a preotului Traian Costea, martirizat de ocupanții horthiști la Treznea, județul Sălaj, în 1940.

„Părintele Traian a suferit mucenicia într-o clipă, dar doamna preoteasă Cornelia a mucenicit ani de-a rândul după aceea, trăindu-și văduvia și îngrijindu-se de copiii pe care i-a dat Dumnezeu”, a spus Preasfinția Sa. „Tocmai de aceea, grupul nostru de preotese a primit numele Corneliei Costea, soție de martir și, putem spune, ea însăși martir în decursul timpului.”

Preasfințitul Părinte Benedict a explicat decizia de a invita preotesele la conferința clericală.

„Ne vedem împreună și încercăm să medităm asupra realității familiei în varianta ei cea mai frumoasă. Aș vrea ca acest moment să fie nu doar unul care să idealizeze situația familiilor noastre, ci unul de maximă sinceritate, în care să punem în față și eventualele dificultăți pe care o familie de preot le poate întâmpina”, a spus Preasfinția Sa.

Prelegere, recital și expoziție

Programul a continuat cu prelegerea „Suportul duhovnicesc al însoțirii bărbatului cu femeia”, susținută de părintele profesor Constantin Coman de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București

Părintele profesor a arătat că însoțirea bărbatului cu femeia în căsătorie are nu doar un suport trupesc, ci și unul duhovnicesc, care dă consistență relației și se răsfrânge asupra întregii vieți de familie.

Părintele profesor Constantin Coman a mai spus că mărturia familiei creștine are o importanță deosebită în societatea de astăzi, iar preoții sunt chemați să vorbească despre aceste adevăruri fundamentale atât prin viața lor, cât și prin predică, cateheză și lucrarea pastorală.

Lucrările au fost moderate de părintele Claudiu Nechita, vicar eparhial al Episcopiei Sălajului.

La final, Corul preoteselor „Cornelia Costea” din Episcopia Sălajului, dirijat de diaconița Andreea Char, a susținut un scurt recital.

Preasfințitul Părinte Benedict a dăruit fiecărei familii de preot volumul „Familia contemporană: provocări, principii, valori”, coordonată de Preasfinția Sa și apărută la Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

În cadrul întâlnirii, participanții au putut viziona și expoziția „Chipuri de femei sfinte”, care cuprinde imagini ale celor 16 sfinte femei recent canonizate de Biserica Ortodoxă Română. Expoziția a fost organizată de Grupul preoteselor din Episcopia Sălajului „Cornelia Costea”, coordonat de doamna preoteasă Mihaela Gârboan.

Conferințele preoțești din Episcopia Sălajului se desfășoară anual, primăvara și toamna, având ca tematică programul propus de Patriarhia Română pentru anul omagial și comemorativ.

Foto credit: Episcopia Sălajului