La Editura Institutului Biblic a fost publicată Slujba Familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare

Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a publicat recent Slujba Familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare.

Lucrarea cuprinde rânduielile liturgice specifice, sinaxarul și cântările dedicate sfinților din familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Textele au fost traduse din limba greacă de Marius-Nicolae Manolache și avizate de Comisia teologică, liturgică și didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Publicația apare în contextul Anului omagial-comemorativ 2026, a cărui icoană oficială prezintă familia Sfântului Vasile cel Mare drept model de viață creștină și sfințenie. Din această familie au fost canonizați opt sfinți: părinții Vasile și Emilia, bunica Macrina cea Bătrână și cinci dintre copiii lor – Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Nyssa, Sfântul Petru al Sevastiei, Sfântul Cuvios Navcratie și Sfânta Macrina cea Tânără.

În sinaxarul sărbătorii se precizează că „sfinții din familia Sfântului Vasile cel Mare au fost cinstiți ca ocrotitori ai familiilor creștine și pilde de sfințenie printr-o slujbă comună încă din secolul al 19-lea, iar Biserica Ortodoxă a Greciei a rânduit oficial această sărbătoare comună în anul 1998. Sfântul Sinod al Bisercii Ortodoxe Române, prin hotărârea sa din 1 iulie 2025, a așezat prăznuirea lor în ziua de 19 iulie”.

„Familia Sfântului Vasile cel Mare ne oferă un exemplu remarcabil despre cum sfințenia odrăslește sfințenie”, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Cuvântul înainte la Calendarul Ortodox 2026.

Sfânta Macrina cea Tânără, sora Sfântului Vasile cel Mare și unul dintre membrii acestei familii de sfinți, va fi sărbătorită de Biserica Ortodoxă în această duminică.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene