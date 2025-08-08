Continuă săpăturile de la „Biserica Sfinților Părinți”, descoperită pe locul unde a fost Niceea, la 1700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic

Continuă săpăturile din jurul vestigiilor arheologice ale „Bisericii Sfinților Părinți”, descoperite acum 10 ani pe malul lacului Iznik, din orașul cu același nume, din Turcia, care s-a dezvoltat pe locul unde a fost Niceea, unde s-a desfășurat Primul Sinod Ecumenic, din anul 325.

Nivelul apei a scăzut în ultimii ani, ceea ce a permis lucrărilor, începute subacvatic, să continue mult mai facil, transformându-se în arheologie în mediu.

Potrivit Prof. dr. Mustafa Șahin, consultantul științific al lucrărilor, rezultatele săpăturilor au confirmat că vestigiile arheologice aparțin bisericii construite în zona unde a avut loc Sinodul de la Niceea.

„În zona unde a avut loc Primul Sinod a fost construită ulterior o biserică, denumită ‘Biserica Sfinților Părinți’. Rezultatele săpăturilor au confirmat că biserica pe care o excavăm este Biserica Sfinților Părinți. Din acest motiv, Papa a menționat că va vizita İznik. Motivul principal al acestei vizite este aniversarea a 1700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic din 325”, a afirmat omul de știință, citat de presa din Turcia.

Potrivit acestuia, în jurul vestigiilor au fost descoperite mai multe morminte creștine. Dr. Șahin a explicat că lucrările se realizează cu mare grijă, pentru a nu tulbura osemintele celor care sunt înhumați acolo de sute de ani.

De la biserică la muzeu subacvatic

Oamenii de știință turci au stabilit că, probabil, biserica avea hramul Sfântului Neofit și s-a prăbușit în timpul cutremurului din 740.

Destinația proiectului este aceea de a deveni un muzeu subacvatic. O echipă formată din cercetători și arheologi de la Universitatea Uludağ din Bursa supraveghează lucrările care urmăresc să transforme situl arheologic, foarte important pentru întreaga creștinătate, într-un muzeu ce poate fi vizitat.

Pe 20 mai anul 325 începeau lucrările Primului Sinod Ecumenic (al întregii Biserici) de la Niceea, un pas fundamental în formularea credinţei creștine.

Mai multe informații despre lucrările Sinodului sunt disponibile în acest articol.

Foto credit: sozcu.com.tr