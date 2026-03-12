Crosul pentru Viață 2026 București: La Cursa Bebelușilor vor fi premiați și cei mai inspiraționali părinți

Bebelușii între 6 și 12 luni și părinții lor sunt invitați la Baby Race – Cursa Bebelușilor, în cadrul Crosului pentru Viață de la București.

Evenimentul are loc în 14 martie, în Parcul „Al.I. Cuza” din Sectorul 3, la scena dintre Park Lake Mall și podul peste Lacul IOR.

Cei mici vor „concura” câțiva metri pe salteluțe speciale, încercând să ajungă la părinții care îi așteaptă la capătul „cursei”.

Primii 20 de bebeluși înscriși primesc cadouri. În cadrul Baby Race vor fi oferite și două premii speciale: pentru cea mai inspirațională mămică și pentru cel mai încurajator tătic.

Organizatorii pun la dispoziție și un baby corner, unde participanții vor avea la dispoziție consumabile Babyworks (pungi pentru scutece folosite, aleze, șervețele umede purificate pentru curățarea ochilor, șervețele textile uscate) și apă Aquaint pentru curățarea mânuțelor.

Colțișorul este amenajat cu sprijinul SuperFood Company, distribuitor de produse pentru copii în România din 1992.

Traseul curselor pentru adulți este același ca în ultimii ani: pornesc din fața scenei și constau în 3 ture (11 km), respectiv o tură (3 km) de parc, cu întoarcere la linia de start. Câștigătorii vor primi și premii în bani.

Crosul pentru Viață de la București ajunge anul acesta la a 11-a ediție și este organizat de Centrele ROUA și Pegas Triatlon Club.

Toate încasările provenite din taxele de participare vor fi direcționate către Centrele ROUA din Capitală, care își propun să cumpere kituri de supraviețuire substanțiale pentru 50 de mame și bebelușii lor.

Evenimentul face parte din Luna pentru Viață, serie de manifestări care încurajează construirea unei culturi pro-viață și culminează cu Marșul pentru Viață, organizat în sâmbăta cea mai apropiată de sărbătoarea Bunei Vestiri în numeroase localități din România și Republica Moldova.

Foto credit: Freepik / Freepic.diller